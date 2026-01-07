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Праздник «Колядки. Время чудес и веселья» развернулся у Дворца спорта

07 января 2026 17:48
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Проводить Колядки в Беларуси – давняя традиция. Народные напевы звучат во всех уголках страны на протяжении всех рождественских праздников вплоть до Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из самых масштабных праздников развернулся 7 января в столице. Местом притяжения стала площадка у Дворца спорта. Здесь и фольклорные мотивы, и яркие костюмы, и живая музыка, и традиционные угощения. 

Праздничное настроение не боится морозов, потому колядовать в центре столицы будут до позднего вечера.

Патриция Станкевич побывала на празднике.

Праздник «Колядки. Время чудес и веселья» развернулся у Дворца спорта-2

Патриция Станкевич, корреспондент:
Песни, веселье и атмосфера праздника. Дворец спорта – точка притяжения минчан и гостей столицы. Здесь развернулись народные гулянья. Программа под названием «Колядки. Время чудес и волшебства» погружает в сказку. 

Музыкальное путешествие к истокам наших традиций. На сцене коллективы народной песни и танца. К празднику артисты подготовились. Костюмы передают дух колядных обрядов.

Праздник «Колядки. Время чудес и веселья» развернулся у Дворца спорта-4

Я бы не спала, если бы не пришла на этот праздник. Очень довольна. Я стараюсь посещать все мероприятия нашего города. Я им горжусь, люблю его. С праздником вас! Здоровья, радости, добра всем. 

И даже мороз не помеха для праздника. Душу здесь греет песня. Еще до выхода на сцену народные коллективы заряжают энергией гостей. 

Праздник «Колядки. Время чудес и веселья» развернулся у Дворца спорта-6

Конечно, не холодно, мы же танцуем, нам весело. Мы собрались здесь с родственниками, родней, очень нравится нам.

Много туристов. Особенно из России. На новогодние каникулы в Беларусь приезжают семьями. Ведь культура у наших народов близкая. 

Праздник «Колядки. Время чудес и веселья» развернулся у Дворца спорта-8

Давно мечтали попасть в Беларусь. Но все не складывалось. В этом году наконец-то удалось. Есть ощущение праздника, настоящего Рождества, радости, веселья. 

Работают и рождественские ярмарки – имбирные пряники, горячий чай, сувениры. А изящные инсталляции и большая елка – главные фотозоны этого дня. 

Далее смотрите в видео. 

# Праздник в городе

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