Праздник «Колядки. Время чудес и веселья» развернулся у Дворца спорта

Проводить Колядки в Беларуси – давняя традиция. Народные напевы звучат во всех уголках страны на протяжении всех рождественских праздников вплоть до Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых масштабных праздников развернулся 7 января в столице. Местом притяжения стала площадка у Дворца спорта. Здесь и фольклорные мотивы, и яркие костюмы, и живая музыка, и традиционные угощения. Праздничное настроение не боится морозов, потому колядовать в центре столицы будут до позднего вечера. Патриция Станкевич побывала на празднике.

Патриция Станкевич, корреспондент:

Песни, веселье и атмосфера праздника. Дворец спорта – точка притяжения минчан и гостей столицы. Здесь развернулись народные гулянья. Программа под названием «Колядки. Время чудес и волшебства» погружает в сказку. Музыкальное путешествие к истокам наших традиций. На сцене коллективы народной песни и танца. К празднику артисты подготовились. Костюмы передают дух колядных обрядов.

Я бы не спала, если бы не пришла на этот праздник. Очень довольна. Я стараюсь посещать все мероприятия нашего города. Я им горжусь, люблю его. С праздником вас! Здоровья, радости, добра всем. И даже мороз не помеха для праздника. Душу здесь греет песня. Еще до выхода на сцену народные коллективы заряжают энергией гостей.

Конечно, не холодно, мы же танцуем, нам весело. Мы собрались здесь с родственниками, родней, очень нравится нам. Много туристов. Особенно из России. На новогодние каникулы в Беларусь приезжают семьями. Ведь культура у наших народов близкая.