Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси

Новости Беларуси. Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются местами по Беларуси сегодня, 9 января. При этом столбики термометров перешагнут днем плюсовую отметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перепады температуры вместе с осадками осложняют дорожную обстановку. ГАИ рекомендует водителям учитывать все нюансы и соблюдать скоростной режим. За погодными колебаниями стоит следить не только автомобилистам, но и метеозависимым людям.

В период температурных скачков гипертоникам, например, следует включить в меню продукты, богатые калием – печеный картофель, фасоль, бананы – и снизить употребление соли до минимального, а также повременить с кофе. Тем, у кого пониженное давление, советуют чаще проветривать квартиру и больше отдыхать.