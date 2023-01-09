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Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси

09 января 2023 06:59
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Новости Беларуси. Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются местами по Беларуси сегодня, 9 января. При этом столбики термометров перешагнут днем плюсовую отметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси-1

Перепады температуры вместе с осадками осложняют дорожную обстановку. ГАИ рекомендует водителям учитывать все нюансы и соблюдать скоростной режим. За погодными колебаниями стоит следить не только автомобилистам, но и метеозависимым людям.

В период температурных скачков гипертоникам, например, следует включить в меню продукты, богатые калием – печеный картофель, фасоль, бананы – и снизить употребление соли до минимального, а также повременить с кофе. Тем, у кого пониженное давление, советуют чаще проветривать квартиру и больше отдыхать.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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