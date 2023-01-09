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Россия и Беларусь проведут совместные лётно-тактические учения

09 января 2023 06:56
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Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск. Для усиления обороны Союзного государства в нашу страну продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Беларусь проведут совместные лётно-тактические учения-1

Проходят совместные занятия военных. Подразделения оттачивают элементы тактической и огневой, инженерной подготовки, проводят мероприятия боевого слаживания. Планируется также проведение совместного летно-тактического учения. От российской стороны в этом мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил. Исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ, военнослужащие продолжают совершенствовать свое мастерство без выходных, днем и ночью.

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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