Православные верующие отмечают Крещенский сочельник
Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Этот день посвящают приготовлениям к большому празднику Богоявления. Во всех храмах совершается Великое водоосвящение, считается, что после этого она приобретает целебные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра верующие выстраиваются в очереди, чтобы натощак испить святой воды и тем самым очиститься и набрать немного для своих родных и близких. Ее считают лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов.
Многие окропляют крещенской водой жилище и весь год хранят ее дома. Кто-то пьет ее каждый день для укрепления иммунитета, другие оставляют, чтобы принимать во время болезни.
Мы все освещаем, по мере возможностей моем. И сейчас от сегодняшней литургии можно даже с любого крана, если есть в помещении, набрать воды даже в запас.
Обязательно нужно ее принимать с молитвой, с верой, и все у тебя будет хорошо тогда. Великий праздник Крещение Господнее, Богоявление, и вода, она вся одинаковая. Что сегодня 18-го числа, что 19-го.