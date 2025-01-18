Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Этот день посвящают приготовлениям к большому празднику Богоявления. Во всех храмах совершается Великое водоосвящение, считается, что после этого она приобретает целебные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра верующие выстраиваются в очереди, чтобы натощак испить святой воды и тем самым очиститься и набрать немного для своих родных и близких. Ее считают лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов.

Многие окропляют крещенской водой жилище и весь год хранят ее дома. Кто-то пьет ее каждый день для укрепления иммунитета, другие оставляют, чтобы принимать во время болезни.