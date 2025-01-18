Инклюзивное искусство. Как деткам с особенностями помогают развивать свой потенциал?
Мир, украшенный детскими талантами, вот такой вклад в будущее создают в Гомельском детском социальном пансионате «Счастливые улыбки». Там уверены, что инклюзия культурного развития не только открывает двери в мир искусства перед ребятами с особенностями развития, но и формирует общество, в котором разнообразие и уникальность каждого ценятся и уважаются.
Об этом поговорим сегодня с директором пансионата Галиной Долгополовой и культорганизатором Дианой Талдыкиной.
Алеся Алехнович, ведущая:
Доброе утро. Вот буквально недавно ваш коллектив был удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь за развитие творческого потенциала детей и молодых людей с инвалидностью. Мы вас поздравляем от всей души искренне с этим достижением. И расскажите, пожалуйста, о вашем пансионате.
Галина Долгополова, директор Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:
Наше учреждение самое молодое в республике. Оно образовано в 2011 году. И когда мы начали свою работу, то мы сразу отказались от медицинской модели реабилитации. Сразу начали позиционировать социальную эту модель, в основе которой лежат не проблемы со здоровьем детей и молодых людей с инвалидностью, а их таланты, их возможности, эти барьеры, которые препятствовали их знакомству с обществом, может быть, стереотипы, которые существовали в обществе. Поэтому мы решили, что только через творчество мы можем представить этих детей, людей с инвалидностью, обществу. Вот с этого все и началось.
Алеся Алехнович, ведущая:
И чей была идея начать с танцев?
Галина Долгополова, директор Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки»:
Наверное, это была общая идея, идея нашей команды, потому что мы понимали, что дети очень талантливые, и представить этих детей обществу мы могли только через творчество, потому что мы видели их открытые и неподдельные эмоции. Мы видели, что им необходима эта ситуация успеха постоянно, чтобы они чувствовали себя обычными людьми.
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