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Православно-католический форум стартовал 2 июня в Минске

02 июня 2014 10:15
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Новости Беларуси. Православно-католический форум стартовал 2 июня в Минске. В белорусскую столицу приехали делегации иерархов двух конфессий более чем из 20 стран мира. Участников форума с его открытием поздравил президент Александр Лукашенко.

Это важное событие проходит раз в два года и становится неформальной площадкой для общения. Впервые форум прошел в 2008 году и был посвящен семейным ценностям. Нынешний должен продемонстрировать совместное стремление христиан актуально отвечать на вызовы времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Церковь

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