Текущий ремонт жилья: что покроет бюджет, а на что придется раскошелиться жильцам?

Новости Беларуси. Платит тот, кто в доме хозяин. Часть работ при текущем ремонте жилья в столице отныне будут проводить за средства жильцов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, чтобы заменить окна, отремонтировать подъезд или обновить игровое оборудование на детской площадке, нужно заключить договор на текущий ремонт с жилищной организацией и оплатить указанную в «жировке» сумму. А перед проведением капремонта специальная комиссия оценит техническое состояние жилфонда вне зависимости от срока службы дома.

В свою очередь за счёт бюджетных средств по-прежнему будет выполнятся замена трубопроводов, газоснабжения, замена кровли, ремонт фасада и благоустройство дворовых территорий.