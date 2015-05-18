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Текущий ремонт жилья: что покроет бюджет, а на что придется раскошелиться жильцам?

18 мая 2015 18:58
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Новости Беларуси. Платит тот, кто в доме хозяин. Часть работ при текущем ремонте жилья в столице отныне будут проводить за средства жильцов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, чтобы заменить окна, отремонтировать подъезд или обновить игровое оборудование на детской площадке, нужно заключить договор на текущий ремонт с жилищной организацией и оплатить указанную в «жировке» сумму. А перед проведением капремонта специальная комиссия оценит техническое состояние жилфонда вне зависимости от срока службы дома.

В свою очередь за счёт бюджетных средств по-прежнему будет выполнятся замена трубопроводов, газоснабжения, замена кровли, ремонт фасада и благоустройство дворовых территорий.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси

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