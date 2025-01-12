Сколько раз пытались подкупить Лидию Ермошину? Честный ответ

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:

Не знаю, была ли это попытка, но перед выборами 2001 года, когда еще меня приглашали в Европу, учили меня, все время с представителями оппозиции. Я помню, мы поехали такой делегацией, это было по приглашению одного из депутатов финского парламента. Там было три представителя оппозиции и три представителя власти. И вот со стороны оппозиции это были уже ныне покойные Геннадий Дмитриевич Карпенко, второй ныне покойный оппозиционер и тоже кандидат в Президенты – Семен Николаевич Домаш и руководитель Белорусского Хельсинского комитета – Татьяна Сергеевна Протько. Я помню, мы с Карпенко даже танцевали медленные танцы на одной вечеринке в Финляндии, предвыборная вечеринка была у депутата. И он мне так шутливо говорит: «Ермошина, интересует, сколько вы стоите?» Поскольку у нас отношения были очень веселые и шутливые, мне самой понравился мой ответ. Я сказала: «Геннадий Дмитриевич, как любителю поэзии я вам отвечу словами Татьяны Лариной, но я другому отдана и буду век ему верна».

Александр Осенко:

Браво! А в 2020 году?

Лидия Ермошина:

Нет, уже все поняли, уже достаточно быстро, наверное, после 2001 года, что со мной кашу не сваришь, от меня отлипли и иностранные послы.