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Сколько раз пытались подкупить Лидию Ермошину? Честный ответ

12 января 2025 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – государственный деятель Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Были ли попытки подкупить вас?

Сколько раз пытались подкупить Лидию Ермошину? Честный ответ-2

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:
Не знаю, была ли это попытка, но перед выборами 2001 года, когда еще меня приглашали в Европу, учили меня, все время с представителями оппозиции. Я помню, мы поехали такой делегацией, это было по приглашению одного из депутатов финского парламента. Там было три представителя оппозиции и три представителя власти. И вот со стороны оппозиции это были уже ныне покойные Геннадий Дмитриевич Карпенко, второй ныне покойный оппозиционер и тоже кандидат в Президенты – Семен Николаевич Домаш и руководитель Белорусского Хельсинского комитета – Татьяна Сергеевна Протько. Я помню, мы с Карпенко даже танцевали медленные танцы на одной вечеринке в Финляндии, предвыборная вечеринка была у депутата. И он мне так шутливо говорит: «Ермошина, интересует, сколько вы стоите?» Поскольку у нас отношения были очень веселые и шутливые, мне самой понравился мой ответ. Я сказала: «Геннадий Дмитриевич, как любителю поэзии я вам отвечу словами Татьяны Лариной, но я другому отдана и буду век ему верна».

Александр Осенко:
Браво! А в 2020 году?

Лидия Ермошина:
Нет, уже все поняли, уже достаточно быстро, наверное, после 2001 года, что со мной кашу не сваришь, от меня отлипли и иностранные послы.

Подробности в видео.

# Выборы # Президентские выборы # ЦИК Беларуси # Лидия Ермошина # Александр Осенко

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