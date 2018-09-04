Правило четырёх конвертов и «принцип латте»: учимся экономить

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

Вопрос о том, как накопить денег на квартиру или собственный остров часто себе задаёт каждый из нас, но не каждый переходит к действию. Эксперты утверждают, что начинать надо с малого.

Здесь есть две составляющие: первая – психологическая, вторая – технологическая. Необходимо подумать, что конкретно вам нужно для счастья: хорошее жильё, машина, поездки или достойное образование? Татьяна Романовская, психолог:

Дальше нужно понять, а что за этой потребностью стоит. На самом деле, дело же не в машине, а в том, что она вам позволит. Это мы положим на одну чашу весов. Вторая чаша весов – это та, обратная, сторона нашей цели. Например, то, что эту прекрасную машину нужно где-то хранить. И если размышления о теневой стороне цели не доставляют особого дискомфорта, двигаемся дальше.

Очень часто понятие «экономить на себе» приобретает негативный оттенок. Это приводит к нарушению психического и физического здоровья. Татьяна Романовская:

Зачастую непомерные кредиты наносят серьёзный урон супружеским отношениям и приводят к разрушению семей, даже при движении к такой светлой цели, как построение совместного жилья.

Для того, чтобы таких ситуаций не происходило: Юлия Дашковская, финансовый аналитик:

Заведите себе тетрадь, в которую будете записывать каждую покупку, вплоть до копеечки.

А еще эффективнее работает правило четырёх конвертов. В день зарплаты берем деньги в руки. Юлия Дашковская:

Далее – 10 процентов от этой суммы откладываем на сбережения будущих периодов. Следующим пунктом идут обязательные платежи. И наконец, самое интересное. Берём четыре конверта, делим на равные суммы деньги и откладываем в каждый конверт.