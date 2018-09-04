Правило четырёх конвертов и «принцип латте»: учимся экономить

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
Вопрос о том, как накопить денег на квартиру или собственный остров часто себе задаёт каждый из нас, но не каждый переходит к действию. Эксперты утверждают, что начинать надо с малого.
Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
Вопрос о том, как накопить денег на квартиру или собственный остров часто себе задаёт каждый из нас, но не каждый переходит к действию. Эксперты утверждают, что начинать надо с малого.
Здесь есть две составляющие: первая – психологическая, вторая – технологическая. Необходимо подумать, что конкретно вам нужно для счастья: хорошее жильё, машина, поездки или достойное образование?
Татьяна Романовская, психолог:
Дальше нужно понять, а что за этой потребностью стоит. На самом деле, дело же не в машине, а в том, что она вам позволит. Это мы положим на одну чашу весов. Вторая чаша весов – это та, обратная, сторона нашей цели. Например, то, что эту прекрасную машину нужно где-то хранить. И если размышления о теневой стороне цели не доставляют особого дискомфорта, двигаемся дальше.
Очень часто понятие «экономить на себе» приобретает негативный оттенок. Это приводит к нарушению психического и физического здоровья.
Татьяна Романовская:
Зачастую непомерные кредиты наносят серьёзный урон супружеским отношениям и приводят к разрушению семей, даже при движении к такой светлой цели, как построение совместного жилья.
Для того, чтобы таких ситуаций не происходило:
Юлия Дашковская, финансовый аналитик:
Заведите себе тетрадь, в которую будете записывать каждую покупку, вплоть до копеечки.
А еще эффективнее работает правило четырёх конвертов. В день зарплаты берем деньги в руки.
Юлия Дашковская:
Далее – 10 процентов от этой суммы откладываем на сбережения будущих периодов. Следующим пунктом идут обязательные платежи. И наконец, самое интересное. Берём четыре конверта, делим на равные суммы деньги и откладываем в каждый конверт.
Возможно, кто-то из вас уже копит по такому принципу, а у кого-то своя методика.
Вероника Кудринецкая:
В структурировании личных финансов известен «принцип латте», заключающийся в том, что отказ всего от одной чашки кофе в день позволит за месяц сэкономить приличную сумму. Нужно помнить, что путь к накоплениям лежит через разумное самоограничение.