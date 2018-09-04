Более тысячи паломников посетят посёлок Радунь в Вороновском районе: здесь похоронен раввин Хафец Хаим

Новости Беларуси. Более тысячи паломников соберет городской поселок Радунь в Вороновском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда-то здесь действовало учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, и его могила стала местом паломничества евреев со всего мира.
Популярность этого места стремительно растет. Реализуется проект по созданию здесь гостиничного туристического комплекса. Проектные работы уже завершены. Вскоре начнется строительство.
По словам специалистов, количество паломников увеличилось благодаря безвизовому режиму, действующему для тех, кто въезжает в страну через Национальный аэропорт. С развитием необходимой инфраструктуры, уверены в Радуни, поток туристов станет постоянным.