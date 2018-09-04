Более тысячи паломников посетят посёлок Радунь в Вороновском районе: здесь похоронен раввин Хафец Хаим

Новости Беларуси. Более тысячи паломников соберет городской поселок Радунь в Вороновском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то здесь действовало учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, и его могила стала местом паломничества евреев со всего мира.