В Минске увеличили количество общественного транспорта

Новости Беларуси. Столичный транспорт вернулся к прежнему расписанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Добраться до работы и домой станет проще. Каникулы закончились и вместе с ним пик отпускного сезона, пассажиров стало больше, а на линию пустили дополнительные автобусы и троллейбусы.