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В Минске увеличили количество общественного транспорта

03 сентября 2018 19:49
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Новости Беларуси. Столичный транспорт вернулся к прежнему расписанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске увеличили количество общественного транспорта-1

Добраться до работы и домой станет проще. Каникулы закончились и вместе с ним пик отпускного сезона, пассажиров стало больше, а на линию пустили дополнительные автобусы и троллейбусы.

В Минске увеличили количество общественного транспорта-4

Уже 3 сентября в часы пик на 20-ти автобусных и 10-ти троллейбусных маршрутах выросло количество машин. Чаще ходить будут и трамваи номер 3, 5 и 11. Кроме того, работу возобновили автобусы № 185С, 187 и 196.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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