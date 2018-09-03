В Минске увеличили количество общественного транспорта

Новости Беларуси. Столичный транспорт вернулся к прежнему расписанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичный транспорт вернулся к прежнему расписанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Добраться до работы и домой станет проще. Каникулы закончились и вместе с ним пик отпускного сезона, пассажиров стало больше, а на линию пустили дополнительные автобусы и троллейбусы.
Уже 3 сентября в часы пик на 20-ти автобусных и 10-ти троллейбусных маршрутах выросло количество машин. Чаще ходить будут и трамваи номер 3, 5 и 11. Кроме того, работу возобновили автобусы № 185С, 187 и 196.