Новый деревянный мост в Березинском заповеднике. Как изменится жизнь его посетителей?

Новости Беларуси. Новый мост в Березинском заповеднике связал Минскую и Витебскую области. Возведением конструкции на протяжении месяца занимались военные, длина сооружения – 110 метров, а сваи забивали в реку на 6-12 метров. Обязательное условие: мост должен быть деревянным, поскольку он находится на территории биосферного заповедника, где вмешательство человека в природу минимально. Удобство нового моста уже оценили местные жители, туристы и даже зубры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый деревянный мост в Березинском заповеднике был построен в 2006 году. За 10 лет эксплуатации он, естественно, пришел в негодность. Сначала ограничили движение для легковых автомобилей. После разрешили передвигаться только пешеходам. Новый мост здесь был просто необходим.

Анастасия Бут, СТВ:

Глубина реки в этом месте примерно 4,5-5 метров. Дно очень илистое и зыбкое. Потому сваи пришлось забивать длиной до 12 метров. Построили мост всего за один месяц. И на него ушло около 150 кубов древесины. Это примерно три железнодорожных вагона.

Александр Насыр, главный лесничий Березинского биосферного заповедника:

На территории заповедника, так как он является эталоном биологического разнообразия, и было принято решение строить именно деревянный мост. Во-первых, это и экологически чистый материал, и намного уменьшает стоимость данного строительства. Новый мост выдерживает габаритную технику – до 60 тонн. Пока же шло строительство, на территорию заповедника можно было заехать через другой контрольно-пропускной пункт. Андрей Хацкевич рассказывает, что туристов со стороны Минской области навигатор вел именно по этому маршруту – он на 60 километров короче.

Андрей Хацкевич, контролер КПП Березинского биосферного заповедника:

Здесь кратчайшая дорога на город Борисов и дорога через Зембин на Логойск и Плещеницы. Можно по прямой выехать, чтоб не ехать по оживленной трассе Минск-Витебск, многие едут напрямую через этот мост. Удобство моста оценили и работники заповедника. Ведь по ту сторону реки – одна из старейших популяций зубра в Беларуси.