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Скидки на парковку в Минске: новая цена – 5 копеек в час

02 марта 2017 17:50
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Новости Беларуси. В Минске объявили скидки на парковку. Тарифы снизились в 20 раз.

Отныне припарковать свое авто с комфортом можно всего лишь за 5 копеек – это стоимость одного часа стоянки.

Правда, такая цена актуальна только с 06.00 до 19.00. В другое время суток придется платить полную стоимость.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
За рабочий день гражданин потратит 40 копеек. Как известно, талончик сегодня стоит 55 копеек. Это сделано для того, чтобы максимально использовать территории, которые сегодня у нас не заняты. Я думаю, такая услуга будет востребована теми, кто выезжает на работу или по другим причинам, а рядом наша стоянка есть.

На снижение стоимости повлияла частичная загруженность парковок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мониторинг показал, что из 27 тысяч мест пустует более 3,5 тысяч.

# общество # Фотофакт # Паркинг # Пётр Прудников

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