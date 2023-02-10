Прачечная, спортивные и учебные залы. В Минске строят общежития для студентов медуниверситета и БГУИР

Новости Беларуси. В студгородке строят два новых общежития. Там будут жить студенты медицинского университета и БГУИРа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Между собой здания объединены пристройкой.

Рабочие завершают возведение коробки общежития БГМУ. Сейчас специалисты заняты кровельными работами и утеплением фасада. Идет укладка полов. Штукатуры работают на 10 и 11 этажах. В каждом блоке общежития будет по две комнаты, кухня, раздельный санузел. В здании также оборудуют спортивный и актовый залы, а на каждом этаже разместятся комнаты для учебы. На цокольном – прачечная. Получить места здесь смогут 500 студентов.

Алексей Катичев, начальник студенческого городка БГМУ:

Политика нашего университета строится на том, что мы никому не предоставляем преимущество. У нас все студенты, будь то белорусские или иностранные, находятся в равном положении, и, скорее всего, все факультеты попадут в новое общежитие. Так как все факультеты у нас проживают в студенческой деревне тоже в общежитии. Мы также обращаем внимание (и деканат также обращает внимание) на успеваемость студентов, на вовлеченность их в общественную жизнь университета, общежития. Но и наши старые общежития ничем не хуже, только что возрастом. Там абсолютно комфортные условия для проживания всех студентов всех факультетов нашего университета.