«Позвонили из Следственного комитета и потребовали автомобиль на изъятие». Чем опасны покупки в комиссионках?

Замечено, что самый быстрый путь к богатству всегда лежит через его бывших владельцев. Различаются и совершенствуются лишь способы отъёма, и рассказываемые по этому поводу сказки.

Психологи утверждают – покупки успокаивают женщин. Однако, в этой истории всё случилось с точностью наоборот. Минчанка Ольга Шинкевич приобрела маникюрный аппарат и уже долгое время успокоиться не может.

Ольга Шинкевич:

Я приобрела аппарат за 370 рублей. Есть гарантийный талон, коробка. Обратилась к продавцу по факту поломки оборудования.

Меня буквально выставили из салона. Отказываются объяснять такое поведение, отношение, почему у меня не принимают этот аппарат. Что очень возмущает. От комментариев на камеру продавец категорически отказалась, однако сообщила, что аппарат реализовывался, уже бывший в употреблении, а, значит, и деньги возвращать она не обязана. Эта информация несказанно удивила Ольгу. Ольга Шинкевич:

То, что я приобретала бэушный аппарат – это неправда. Для меня это открытие, я об этом не знала. И я хочу, чтобы мне либо вернули полностью стоимость, либо произвели замену аппарата на новый.

Между тем, ошибочно полагать, будто приобретая товар б/у, потребитель становится абсолютно бесправным, и заведомо соглашается на низкое качество, и потерю своих кровных.

Ольга Иващенко, юрист:

При приобретении товаров, бывших в употреблении, следует разграничивать товары, приобретённые в магазине секонд-хэнд, и в магазине конфиската. Что касается секонд-хэнда, то, при приобретении товаров продавец должен указывать все недостатки товара при реализации. Если продавец недостатки не указал, значит, потребитель приобретает товар надлежащего качества. Что касается товаров конфискованных, они обмену и возврату не подлежат, за исключением товара, произведенного в Республике Беларусь.

По словам специалистов, больше всего рискуют белорусы, совершая сделки на различных Интернет-барахолках. Ольга Иващенко, юрист:

При приобретении товара в Интернете, на различных барахолках, следует быть внимательными. Ведь сделки между физическими лицами не регулируются законом «О защите прав потребителей», и, при каких-либо проблемах, предъявить претензии будет некому. А, между тем, в истории Ольги, закон на её стороне, в любом случае. Ведь к аппарату прилагался гарантийный талон, который действует и по сей день. Ольга Иващенко, юрист:

В данном случае потребитель имеет право предъявлять претензии продавцу с соответствующим требованием – или соразмерное уменьшение стоимости товара, либо устранение недостатков. Либо самостоятельно устранить эти недостатки, а в последующем предъявить продавцу претензии по возмещению расходов. Так или иначе, но, покупая товар, так сказать, «с пробегом», Вы рискуете гораздо больше, нежели при выборе нового. И речь не только о бытовой технике или, скажем, предметах гардероба. Различные махинации с перепродажей квартир или б/у автомобилей стали объектом не одного уголовного дела.

И если в истории минчанки Ольги Шинкевич шансы на возврат кровных вполне реальные, то герои следующей эпопеи совершенно не понимают, куда им сейчас бежать и что делать. В солидной, на первый взгляд, компании ничего не подозревающие белорусы покупали автомобили с пробегом, то есть не новые.

Юрий Иванов:

Весной 2014 года в апреле мной был куплен автомобиль на территории автомобильного рынка «Ждановичи» с площадки комиссионного магазина. Осенью этого же года позвонили из Следственного комитета и потребовали предоставить автомобиль на изъятие. Так как он является уликой по уголовному делу, связанному с мошенничеством известной компании, которая занималась торговлей автомобилями.

Как позже узнали новоявленные автомобилисты, та самая компания брала на реализацию автомобили у собственников и перепродавала, не рассчитываясь с бывшими владельцами. В этой истории, таких как Юрий, ни много ни мало – 600 человек.

В настоящее время идут судебные разбирательства.

Юрий Иванов:

На данный момент автомобиль находится под арестом и против меня ведётся гражданское судопроизводство. С предыдущим владельцем за автомобиль не рассчитались, и он сейчас подал иск не к виновникам, людям, которые осуждены за это преступление, а, напрямую, ко мне. Срок выплат по их договорам комиссии достигал полугода, то есть, машины продавались достаточно быстро. Люди приходили за деньгами, но им ничего не платили.