Пожарное депо и 25-квартирный дом. Что ещё построят в Березино?

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается строительство социальных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 2021-й станет для Березино годом грандиозных строек. Среди запланированных объектов – 25-квартирный дом в центре города, который начнут возводить уже в марте. Часть квартир построят за счет областного бюджета. В первую очередь жилье предложат многодетным семьям, остальные квадраты – нуждающимся. Еще один крупный объект в этом году – пожарное депо.

Ирина Сасковец, директор предприятия «Управление капитального строительства Березинского района»:

В служебной зоне у нас будет размещаться административное здание и отдельно стоящий блок гаражей на два автомобиля. Учебно-спортивная часть будет включать в себя и учебно-тренировочный, и спортивно-тренировочный комплексы. Все спортивные площадки будут иметь монолитное синтетическое покрытие и будут оборудованы необходимыми малыми формами. Безусловно, предусмотрено и озеленение, и благоустройство.

Вероника Фомина, заместитель начальника отдела Березинского райисполкома:

Также будет заложен новый многоквартирный жилой дом по улице Красина – это будет освоение нового земельного участка, на котором планируется всего построить около 12-14 многоэтажных жилых домов, в том числе объекты социального назначения.