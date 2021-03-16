Пожарное депо и 25-квартирный дом. Что ещё построят в Березино?
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается строительство социальных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
2021-й станет для Березино годом грандиозных строек. Среди запланированных объектов – 25-квартирный дом в центре города, который начнут возводить уже в марте. Часть квартир построят за счет областного бюджета. В первую очередь жилье предложат многодетным семьям, остальные квадраты – нуждающимся. Еще один крупный объект в этом году – пожарное депо.
Ирина Сасковец, директор предприятия «Управление капитального строительства Березинского района»:
В служебной зоне у нас будет размещаться административное здание и отдельно стоящий блок гаражей на два автомобиля. Учебно-спортивная часть будет включать в себя и учебно-тренировочный, и спортивно-тренировочный комплексы. Все спортивные площадки будут иметь монолитное синтетическое покрытие и будут оборудованы необходимыми малыми формами. Безусловно, предусмотрено и озеленение, и благоустройство.
Вероника Фомина, заместитель начальника отдела Березинского райисполкома:
Также будет заложен новый многоквартирный жилой дом по улице Красина – это будет освоение нового земельного участка, на котором планируется всего построить около 12-14 многоэтажных жилых домов, в том числе объекты социального назначения.
Также реконструируют центральную библиотеку. На первом этаже разместят ЗАГС и административные помещения, а на втором будет библиотечный фонд района. В планах ввод дополнительных площадей: появится пристройка, где будет работать молодежный центр.