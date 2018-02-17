«Поздравить и передать привет нашей олимпийской сборной». Необычная акция в Главпочтамте
Новости Беларуси. Спортивные события в Пхенчхане находят отклик и у самых юных болельщиков. Так, 17 февраля в Минске прошел необычный флеш-моб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пионеры в знак поддержки отправили в столицу Олимпийских игр посылки с подарками. Туда они вложили свои письма, в которых поздравили Анну Гуськову с победой, а также записки с пожеланиями всей сборной здоровья и новых медалей в копилку. В Пхенчхан отправили и игрушки, сделанные своими руками – маленьких зубров.
Ульяна Сашко:
Мне очень приятно поздравить и передать привет всей нашей олимпийской сборной.
Екатерина Кучмей:
Я, да и все мы, пионеры Беларуси, надеемся, что это не последние победы наших спортсменов, и что они и дальше будут продвигать нашу Беларусь.
Александра Гончарова, председатель Центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:
Вчера вечером у нас родилась идея отправить в олимпийскую деревню негласный символ нашей пионерской организации – Зубрененка. Отправляют пожелания и поздравления всей нашей сборной Республики Беларусь.
Игрушки получат все спортсмены нашей сборной. Написать добрые пожелания и поздравления с победой могли сегодня все посетители Главпочтамта.