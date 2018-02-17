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«Поздравить и передать привет нашей олимпийской сборной». Необычная акция в Главпочтамте

17 февраля 2018 15:12
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Новости Беларуси. Спортивные события в Пхенчхане находят отклик и у самых юных болельщиков. Так, 17 февраля в Минске прошел необычный флеш-моб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пионеры в знак поддержки отправили в столицу Олимпийских игр посылки с подарками. Туда они вложили свои письма, в которых поздравили Анну Гуськову с победой, а также записки с пожеланиями всей сборной здоровья и новых медалей в копилку. В Пхенчхан отправили и игрушки, сделанные своими руками – маленьких зубров.  

«Поздравить и передать привет нашей олимпийской сборной». Необычная акция в Главпочтамте -1

  

Ульяна Сашко:  
Мне очень приятно поздравить и передать привет всей нашей олимпийской сборной.  

«Поздравить и передать привет нашей олимпийской сборной». Необычная акция в Главпочтамте -4

  

Екатерина Кучмей:  
Я, да и все мы, пионеры Беларуси, надеемся, что это не последние победы наших спортсменов, и что они и дальше будут продвигать нашу Беларусь.  

«Поздравить и передать привет нашей олимпийской сборной». Необычная акция в Главпочтамте -7

  

Александра Гончарова, председатель Центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:  
Вчера вечером у нас родилась идея отправить в олимпийскую деревню негласный символ нашей пионерской организации – Зубрененка. Отправляют пожелания и поздравления всей нашей сборной Республики Беларусь.  

Игрушки получат все спортсмены нашей сборной. Написать добрые пожелания и поздравления с победой могли сегодня все посетители Главпочтамта.  

# общество # Фотофакт # Александра Гончарова # Зимняя Олимпиада – 2018 # Ульяна Сашко # Екатерина Кучмей

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