«Поздравить и передать привет нашей олимпийской сборной». Необычная акция в Главпочтамте

Новости Беларуси. Спортивные события в Пхенчхане находят отклик и у самых юных болельщиков. Так, 17 февраля в Минске прошел необычный флеш-моб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пионеры в знак поддержки отправили в столицу Олимпийских игр посылки с подарками. Туда они вложили свои письма, в которых поздравили Анну Гуськову с победой, а также записки с пожеланиями всей сборной здоровья и новых медалей в копилку. В Пхенчхан отправили и игрушки, сделанные своими руками – маленьких зубров.