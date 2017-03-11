О пробках на границе с Литвой 11 марта предупреждает Госпогранкомитет Беларуси

Новости Беларуси. На выезде из Беларуси в Литву 11 марта могут образоваться серьезные очереди. Об этом предупреждает Госпогранкомитет нашей страны. По информации, которая поступила от сопредельной стороны, в литовской части пункта пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» возникли технические проблемы с работой компьютерных информационных систем. В связи с этим на данном участке границы ожидается скопление транспорта.

Сейчас там находятся свыше 50 грузовых автомобилей.

Поэтому до восстановления пропускной способности погранперехода лучше воспользоваться другими пунктами пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.