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18 марта началась мобилизация военнообязанных запаса

18 марта 2016 10:33
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Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси продолжается проверка боеготовности. 18 марта начался призыв военнообязанных запаса. Силы стягиваются из комиссариатов Гродненской, Витебской и Минской областей.  С длительного хранения снимают вооружение. Выводят военную и специальную технику. Командиры и штабы воинских частей уже получили тактические распоряжения. Личный состав готов к выполнению задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Павел Савко, военнообязанный запаса:
Повестка пришла, призвали на призывной пункт. Я явился сам, добровольно. Вот я здесь, жду распределения.

Вячеслав Романенко, военный комиссар Гродненской области:
На сегодняшний день проводится  призыв и поставка военнообязанных солдат, сержантов, военнообязанных запаса в данную воинскую часть. Хочу отметить, что военнообязанные запаса  с пониманием относятся к мероприятиям. В ходе оповещения, прибытия на установленные пункты проблем не возникало и по настроению они готовы выполнять задачи, которые на них возложены.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь # Павел Савко # Вячеслав Романенко

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