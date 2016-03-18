18 марта началась мобилизация военнообязанных запаса

Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси продолжается проверка боеготовности. 18 марта начался призыв военнообязанных запаса. Силы стягиваются из комиссариатов Гродненской, Витебской и Минской областей. С длительного хранения снимают вооружение. Выводят военную и специальную технику. Командиры и штабы воинских частей уже получили тактические распоряжения. Личный состав готов к выполнению задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Савко, военнообязанный запаса:

Повестка пришла, призвали на призывной пункт. Я явился сам, добровольно. Вот я здесь, жду распределения.

Вячеслав Романенко, военный комиссар Гродненской области:

На сегодняшний день проводится призыв и поставка военнообязанных солдат, сержантов, военнообязанных запаса в данную воинскую часть. Хочу отметить, что военнообязанные запаса с пониманием относятся к мероприятиям. В ходе оповещения, прибытия на установленные пункты проблем не возникало и по настроению они готовы выполнять задачи, которые на них возложены.