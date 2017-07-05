Повод для гордости: в Беларуси поздравили малышей, которые родились в День Независимости
Новости Беларуси. Двойной повод для гордости. Рожденные в День Независимости малыши. Сегодня по всей стране поздравления принимали мамы и их малыши, которые родились в День Независимости. Это уже многолетняя традиция общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под марш парадных расчётов и залпы салюта – только в Минске – на свет появились 68 маленьких белорусов. Для них главный государственный праздник стал еще и красной датой в семейном календаре.
Старший – Петр, младший Павел. Вот так Светлана стала мамой в четвертый раз. По профессии акушер-гинеког, до декрета работала буквально в соседнем корпусе.
Светлана Болбат:
Папа очень хотел девочку, но когда узнал что в семье будет два мальчика – еще два мальчика – тоже очень обрадоваля. Хоть до этого придумал два женских имени.
А вот Юлия радость материнства испытала впервые. И хотя маленькую Веру все ожидали еще 29 июня, сама малышка выбрала куда более символичный день.
Юлия Колесникова:
Очень долгожданный ребёнок у нас, здорово, что каждый день рождения будет выходной и салют в честь нашей дочки.
Под марш парадных расчётов и залпы салюта – только в Минске – на свет появились 68 маленьких белорусов. 10 из них в РНПЦ «Мать и дитя» – главном роддоме страны.
Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
В последние годы увеличивается количество рождения детей от вторых и и последующих родов, в среднем сегодня составляет около 65%.
Традиция поздравлять тех, для кого государственный праздник стал семейным, зародилась еще в 2009 году. Более двух с половиной семей за это время получили подарки. На сей раз – это конверты для новорожденных, наборы детской косметики, а также книги.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Акция традиционная мы проводим ее во всех населённых пунктах. Дети наше будущее, семьи молодые тоже наше будущее.
Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Становится почетным и очень важным не одного ребёнка, а два, три… И огромное уважение к многодетным мамам.
Успехи Беларуси по части медицинской что ни год отмечает Всемирная организация здравоохранения. Наша страна сохраняет самые низкие в регионе показатели материнской и младенческой смертности, а также держит планку в рейтинге стран благоприятных для материнства. Впрочем, об этом говорит даже не статистика, а глаза тех, для кого 3 июля теперь двойной повод для гордости.