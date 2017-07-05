Повод для гордости: в Беларуси поздравили малышей, которые родились в День Независимости

Новости Беларуси. Двойной повод для гордости. Рожденные в День Независимости малыши. Сегодня по всей стране поздравления принимали мамы и их малыши, которые родились в День Независимости. Это уже многолетняя традиция общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под марш парадных расчётов и залпы салюта – только в Минске – на свет появились 68 маленьких белорусов. Для них главный государственный праздник стал еще и красной датой в семейном календаре.

Старший – Петр, младший Павел. Вот так Светлана стала мамой в четвертый раз. По профессии акушер-гинеког, до декрета работала буквально в соседнем корпусе.

Светлана Болбат:

Папа очень хотел девочку, но когда узнал что в семье будет два мальчика – еще два мальчика – тоже очень обрадоваля. Хоть до этого придумал два женских имени. А вот Юлия радость материнства испытала впервые. И хотя маленькую Веру все ожидали еще 29 июня, сама малышка выбрала куда более символичный день. Юлия Колесникова:

Очень долгожданный ребёнок у нас, здорово, что каждый день рождения будет выходной и салют в честь нашей дочки.

Под марш парадных расчётов и залпы салюта – только в Минске – на свет появились 68 маленьких белорусов. 10 из них в РНПЦ «Мать и дитя» – главном роддоме страны. Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

В последние годы увеличивается количество рождения детей от вторых и и последующих родов, в среднем сегодня составляет около 65%. Традиция поздравлять тех, для кого государственный праздник стал семейным, зародилась еще в 2009 году. Более двух с половиной семей за это время получили подарки. На сей раз – это конверты для новорожденных, наборы детской косметики, а также книги.