Новая развязка на проспекте Дзержинского в Минске: «клеверный лист» получится без одного лепестка

Новости Беларуси. Сейчас на проспекте Дзержинского недалеко от администрации Московского района идут строительные работы. Скоро здесь «распустится» бетонный «Клеверный лист», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так называют особый тип развязки. Построят ее на месте одного из железнодорожных мостов. Один из них снесут, а поезда пустят по второму, его ширины хватает. Плотность застройки здесь довольно большая, поэтому «Клеверный лист» получится без одного лепестка – при движении из центра поворачивать налево нужно будет через второй заулок Розы Люксембург. Развязка будет двухуровневая и станет одним из ключевых звеньев в первом транспортном кольце.