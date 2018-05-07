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  • «После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси

07 мая 2018 09:22
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Одолеть груз в 400 кг, протянуть 9-тонный МАЗ – все это с легкостью и скромной улыбкой удается одному из самых сильных людей в Беларуси. Около него будто по волшебству исчезает сила притяжения!   

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси-1

Знакомьтесь: мастер спорта по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по жиму штанги Александр Курак, по прозвищу Солигорский медведь.  

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси-4

Александр Курак, стронгмэн, мастер спорта международного класса:
2006 год в городе Солигорске проводился турнир по силовому экстриму, здесь выступали белорусские атлеты и приезжие были. Многие атлеты не подняли машину, и я с пауэрлифтинга поднял ее раз 8. После этого многие мной заинтересовались, начали приглашать на турниры. Меня звали за 3, за 4 дня до соревнований, подготовиться не было возможности и оборудования у меня не было и из-за этого я пошел в силовой экстрим.  

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси-7

Перед каждым состязанием следует хорошо размяться, ведь нужно увеличивать вес с каждым новым подходом. Напульсники, специальные бинты на локти и колени, силовой кожаный пояс помогут избежать травм. Ведь тренировки проходят зачастую с самыми нестандартными и невероятно тяжелыми предметами. 

Александр Курак: 
Например, чемоданы и коромысло можно собирать любой вес, начинаешь от 150 и до 400 как на соревнованиях. Колесо это, ну, для меня не тяжелое тут 320 или 360 кг, и гантели сборные: гигантский дамба, тоже можно и от 60 кг до 135 кг, также есть бревно, камень.  

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси-10

Александр Курак:
Тренируюсь, когда как особого графика нет. У меня график работы очень тяжёлый и сложный, я работаю на производстве. Смены тяжелые. 3-4 раза в неделю я стабильно занимаюсь: 3 тренировки в зале и 2 тренировки на оборудовании.  

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси-13

В планах у Александра покорить новые вершины, в ближайшем будущем выступить на соревнованиях в Польше и Америке, показать миру, что и у нас есть свои богатыри! 

Александр Курак:
Достичь можно, если цель есть, в силовой экстрим приходят с разных видов спорта, но если ты год позанимался, то ты в силовой экстрим не придешь, это надо чтобы была определённая база. На соревнованиях все веса тяжелые ставятся. Если на результатах троеборья, то если на присед у меня 400 кг, ну и тяга тоже, жим без экипировки 260 кг. 

«После этого мной заинтересовались, начали приглашать на турниры». Как тренируется Солигорский медведь, один из самых сильных людей Беларуси-16

# Тяжелая атлетика # общество # Александр Курак # Фотофакт

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