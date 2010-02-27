Родственники жертв концлагерей узнали о судьбах близких людей

В Гомеле спустя почти 65 лет после окончания Великой Отечественной, родственники погибших в фашистском пленe военнослужащих узнали об их судьбе.

Родным и близким жертв концлагерей передали копии архивных документов с информацией о дате их смерти и местах захоронений. До недавнего времени многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Игорь Волохонович, начальник отдела Центрального архива КГБ Республики Беларусь:

– В Гомельской области в региональных СМИ были опубликованы списки более чем на 2300 человек, которые родились на территории гомельщины и погибли в немецких лагерях. Многие родные не знали об их судьбах. Сегодня в этом зале присутствуют родственники 190 человек, которые нашли в списках своих родных, отцов, сыновей, братьев.

Первая подобная встреча состоялась в ноябре 2006 года с родственниками погибших солдат – уроженцев Могилевской области. Позднее такие мероприятия прошли в Витебске и Минске. О судьбах своих родных узнали тысячи человек.

Все это стало возможным после 2002 года. Именно тогда Комитет госбезопасности и Объединение «Саксонские мемориалы» подписали договор о совместном изучении архивных документов периода Второй мировой. В результате Беларусь стала полноправным участником международного исследовательского проекта по установлению судеб военнопленных и мест их захоронений.

За этот период белорусские исследователи обработали более 20 тысяч трофейных немецких карточек более чем на 12 тысяч военнопленных – уроженцев Беларуси. Работа над проектом продолжается.

Клаус-Дитер Мюллер, руководитель проекта, руководитель центра документации Объединения «Саксонские мемориалы»:

– Мы думаем, что еще необходимо как минимум 10 лет, чтобы документы, которые хранятся в архивах России, Беларуси и Украины, в других государствах бывшего СССР и государствах западной Европы, обработать и создать единую базу данных.