В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая
В Париже синоптики обещают ясную погоду без осадков. Столбик термометра покажет +16. Похолодает в Вене: дождь и +12. Собираясь в Мадрид, прихватите солнцезащитный крем. Там синоптики обещают солнечную погоду и +29. На контрасте выглядит Рим: всего +18 и переменная облачность.
Тот же климатический расклад в Софии, но с поправкой на дождь и грозы. В Афинах в начале недели столбик термометра покажет +21. На два градуса теплее в Анкаре, ясно и без осадков.
В Прибалтике ожидается неустойчивая погода. В Риге будет +15 и ясно. В Вильнюсе ожидается на 4 градуса теплее, но с дождём и грозами.
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Варшаве в начале недели обещают +20 и переменную облачность. То же в Киеве, но с поправкой на грозы. Влажно на неделе будет и в Москве. Столбик термометра покажет +21.