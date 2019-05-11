В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая

В Париже синоптики обещают ясную погоду без осадков. Столбик термометра покажет +16. Похолодает в Вене : дождь и +12. Собираясь в Мадрид , прихватите солнцезащитный крем. Там синоптики обещают солнечную погоду и +29. На контрасте выглядит Рим : всего +18 и переменная облачность.

Тот же климатический расклад в Софии , но с поправкой на дождь и грозы. В Афинах в начале недели столбик термометра покажет +21. На два градуса теплее в Анкаре , ясно и без осадков.

В Прибалтике ожидается неустойчивая погода. В Риге будет +15 и ясно. В Вильнюсе ожидается на 4 градуса теплее, но с дождём и грозами.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве в начале недели обещают +20 и переменную облачность. То же в Киеве, но с поправкой на грозы. Влажно на неделе будет и в Москве. Столбик термометра покажет +21.