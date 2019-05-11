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В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая

11 мая 2019 18:16
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В Париже синоптики обещают ясную погоду без осадков. Столбик термометра покажет +16. Похолодает в Вене: дождь и +12. Собираясь в Мадрид, прихватите солнцезащитный крем. Там синоптики обещают солнечную погоду и +29. На контрасте выглядит Рим: всего +18 и переменная облачность.

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая-1

Тот же климатический расклад в Софии, но с поправкой на дождь и грозы. В Афинах в начале недели столбик термометра покажет +21. На два градуса теплее в Анкаре, ясно и без осадков.

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая-4

В Прибалтике ожидается неустойчивая погода. В Риге будет +15 и ясно. В Вильнюсе ожидается на 4 градуса теплее, но с дождём и грозами.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве в начале недели обещают +20 и переменную облачность. То же в Киеве, но с поправкой на грозы. Влажно на неделе будет и в Москве. Столбик термометра покажет +21.

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая-7

# Погода

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