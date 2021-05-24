Правда ли, что бывшие милиционеры могут создавать «фермы» мошенников? Отвечает правоохранитель

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы немножко тему забываем, что у нас была попытка революции. Как бы вроде это не связано с вишингом и фишингом, с другой стороны, было какое-то количество сотрудников правоохранительных органов, которые перешли на сторону, как они говорят, света. Наверняка были люди, которые обладают этими специфическими данным или умениями, компетенциями противостоять киберпреступности. Но они, зная, как это работает, могли стать преступниками. Конечно, это уже конспирология чистой воды, но не связан ли рост в том числе и с тем, что им зарабатывать чем-то надо?

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:

Людям тоже надо найти где-то для себя применение. Если они не нашли применение в легальном поле, то, пользуясь знанием системы изнутри, зная методики по данному направлению, как раскрываются такие дела, какие процедуры, сколько это занимает времени, они отлично знают, как с этим работать и могут даже зарабатывать не фактически выполняя, а держа фермы таких вот «разводил». Это более чем серьезная проблема, но как мы с ней можем бороться? Это уже выбор человека, нарушать ли законодательство. Кирилл Казаков:

А вы не сталкивались с такими своими коллегами?