Правда ли, что бывшие милиционеры могут создавать «фермы» мошенников? Отвечает правоохранитель

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы немножко тему забываем, что у нас была попытка революции. Как бы вроде это не связано с вишингом и фишингом, с другой стороны, было какое-то количество сотрудников правоохранительных органов, которые перешли на сторону, как они говорят, света. Наверняка были люди, которые обладают этими специфическими данным или умениями, компетенциями противостоять киберпреступности. Но они, зная, как это работает, могли стать преступниками. Конечно, это уже конспирология чистой воды, но не связан ли рост в том числе и с тем, что им зарабатывать чем-то надо?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:
Людям тоже надо найти где-то для себя применение. Если они не нашли применение в легальном поле, то, пользуясь знанием системы изнутри, зная методики по данному направлению, как раскрываются такие дела, какие процедуры, сколько это занимает времени, они отлично знают, как с этим работать и могут даже зарабатывать не фактически выполняя, а держа фермы таких вот «разводил». Это более чем серьезная проблема, но как мы с ней можем бороться? Это уже выбор человека, нарушать ли законодательство.
Кирилл Казаков:
А вы не сталкивались с такими своими коллегами?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
Нет, мы не сталкивались. Вы сами сказали, что это может быть из области конспирологии. Мы привыкли оперировать теми фактами, которые есть, с которыми мы работаем.
Алена Сырова, СТВ:
Если мне позвонят мошенники, стоит ли обращаться в милицию, номер телефона предоставлять, с которого звонили, или это бесполезно?
Алексей Новаш:
Почему бесполезно? Любое преступление, даже киберпреступление, оставляет следы, так называемые цифровые следы. Если мы привыкли, что общая уголовная преступность – это то, что можно потрогать, увидеть, отпечатки пальцев, видео с камер наблюдения, то и все преступления цифровые оставляют за собой цифровые следы: телефоны, IP-адреса и иную информацию, которая будет полезна для дальнейшей работы по таким преступлениям, по таким обращениям граждан.
Ведется учет всех этих звонков. Учет ведется цифровых следов. Впоследствии при установлении определенного круга лиц и сопоставлении фактов мы устанавливаем, что за этими же людьми еще тянется определенный шлейф таких же преступлений, к которым они причастны. Благодаря сообщениям о том, с каких номеров поступил звонок, когда он поступил, кто с кем общался, информация анализируется, собирается и впоследствии используется при раскрытии преступлений.