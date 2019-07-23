Арендный дом появится на пересечении улиц Одоевского-Киреенко в Минске

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Арендное жильё строится, каждый год в столице возводится минимум один арендный дом. Сейчас на стадии заселения находится арендный дом по ул. П. Мядёлки, 11. Там 63 квартиры ждут своих жильцов. На следующий год также запланировано строительство большого арендного дома на пересечении улиц Одоевского-Киреенко. Там будет порядка 240 квартир.