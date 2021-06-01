«Постройте безопасную карту своего дома». О чём родителям нужно поговорить с детьми, чтобы избежать беды

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС: Сделаем такую заметку, она актуальна и в летний период, и абсолютно в любой другой – это диалог ребенка и его родителя, поэтому самое главное – находить время общаться. Мы предлагаем, может быть, банальные формы, но тем не менее они всегда будут актуальны. Для того чтобы быть уверенным, что ваш ребенок не попадет в ситуацию, надо чтобы он умел ее предвидеть, расскажите своему ребенку. Он попытается попробовать абсолютно все, но не все, если так можно выразиться, он должен пробовать на зуб. Где-то он должен понимать, что эта ситуация однозначно опасная и в нее попадать нельзя.

Здесь несколько направлений – это дом. Если ребенок остался, если вы считаете, что ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы оставаться одному, постройте с ним безопасную карту своего дома, как это ни было просто и банально на первый взгляд. Буквально начертите комнаты, зеленым маркером отметьте, что ребенок может брать самостоятельно, желтым – только то, что может брать и пользоваться с разрешения родителей, и красным отметить, что однозначно ребенку не допустимо использовать. Если ваш ребенок совсем маленький, то опуститесь в его область, посмотрите на свою квартиру его глазами. Присядьте, может быть, вы увидите новые острые углы, какие-то банки с химией, которые вы не замечали, где-то они были припрятаны. Когда вы опустились на уровне ребенка, вы заметили мелкие детали конструктора, которые ребенок может проглотить, и это будет тоже нести для него опасность.

Если ребенка оставляете дома, нужно такую ситуацию очень хорошо отработать на конкретном примере. Спросите ребенка, что он будет делать, если ему позвонят в дверь и попросят войти. Напомните ему, что ни в коем случае он не должен открывать незнакомым дверь, кем бы они ни представились. Напомните, что нельзя признаваться, что родителей нет дома. Пусть вот такая ложь, но ей надо научить ребенка, скажите, что «сейчас папа подойдет, мама из кухни придет и откроет дверь».

Если это касается отдыха в деревне, то тут такой прием: вспомните, чего запретного хотелось вам, когда вы были в его возрасте и были у бабушки. Это чердаки, это какие-то заброшенные здания, это сеновалы, это речка. И вот каждый этот шаг просто с ним обсудите. Если вы думаете, что вы его натолкнете на какую-то опасную идею, то спешу вас разочаровать, он обо всем об этом уже подумал и ваша задача: каждый этот эпизод с ним проговорить.

Если это водоемы, то ни в коем случае ребенок не должен туда уходить один, не должен купаться больше 10 минут. Если это маленькие дети, есть правило вытянутой руки. Ребенок не должен быть дальше.

К сожалению, даже в этом году, хотя купальный сезон даже не начался, в Борисовском районе пятилетний мальчик утонул. Он был с родителями, просто родители на некоторое время потеряли внимание, сестричка и братик 5-7 лет. Сестра семилетняя отошла и братика не стало, к сожалению. Поэтому водоемы – это особенно опасное место.

Если мы говорим о дачах, там мы часто что-то ремонтируем, посмотрите, чтобы какие-то агрегаты то, что может размещаться на территории может принести ребенку опасность, оградите его от этих опасностей.

Какие формы взаимодействия родителя со школьником наиболее актуальны?

Диана Железняк:

Школьник – понятие растяжимое, поэтому здесь формы тоже очень разные, они где-то классические. Маленькие детки познают мир через игру, поэтому заходите на сайт 112.by Министерства по чрезвычайным ситуациям. Там есть целый раздел «Мультимедиа по основам безопасности жизнедеятельности», для маленьких детей там есть и игры, это дидактические материалы, которые можно распечатать, аудиосказки, ссылка на серию мультфильмов «Волшебная книга МЧС». Детки постарше – это уже более серьезный интерактив.