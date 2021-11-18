Созданы в стиле лофт. В Слуцке установили необычные скамейки

Авторы – команды работников предприятий города. Каждая скамейка имеет свое авторское видение и креативный подход. Лучшим в результате смотра-конкурса стал арт-объект от местного мясоперерабатывающего предприятия. В конкурсе коллектив участвовал впервые. Идея дизайна родилась буквально за один день. Жюри оценило лаконичный и современный дизайн.

Александр Кабыш, главный инженер перерабатывающего предприятия:

Сейчас моден стиль лофт, поэтому мы в этом стиле и рассматривали, концепция была именно такая. Было интересно поучаствовать, для города сделать какой-то подарок от предприятия. У нас город небольшой, поэтому часто проезжаем мимо установленного места, видим, что люди сидят. Приятно быть причастным к этому.

Вскоре в центре Слуцка установят еще два арт-объекта. Начали в городе и подготовку к Новому году.