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Созданы в стиле лофт. В Слуцке установили необычные скамейки

18 ноября 2021 15:53
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Новости Беларуси. В Слуцке установили необычные скамейки. Они разместились напротив дома культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Созданы в стиле лофт. В Слуцке установили необычные скамейки-1

Авторы – команды работников предприятий города. Каждая скамейка имеет свое авторское видение и креативный подход. Лучшим в результате смотра-конкурса стал арт-объект от местного мясоперерабатывающего предприятия. В конкурсе коллектив участвовал впервые. Идея дизайна родилась буквально за один день. Жюри оценило лаконичный и современный дизайн.  

Созданы в стиле лофт. В Слуцке установили необычные скамейки-4

Александр Кабыш, главный инженер перерабатывающего предприятия:  
Сейчас моден стиль лофт, поэтому мы в этом стиле и рассматривали, концепция была именно такая. Было интересно поучаствовать, для города сделать какой-то подарок от предприятия. У нас город небольшой, поэтому часто проезжаем мимо установленного места, видим, что люди сидят. Приятно быть причастным к этому.  

Вскоре в центре Слуцка установят еще два арт-объекта. Начали в городе и подготовку к Новому году.  

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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