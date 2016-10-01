«Поставил себе задачу прожить 150 лет»: пенсионеры Беларуси отмечают День пожилых людей

Новости Беларуси. Каждый седьмой житель нашей страны в возрасте 65 лет и старше. Между тем, большинство пожилых белорусов сами кому угодно, что называется, дадут фору. Восточные танцы, японский язык и обливание холодной водой – это далеко не полный список ежедневных занятий некоторых из них.

Продолжительность жизни в стране растет благодаря и социальной политике государства, и активности самих пенсионеров. В календаре 1 октября отмечен как День пожилых людей.

Ее утро начинается не с чашки горячего кофе, а с плавных движений восточных танцев. Для Антонины Болеславовны это и есть жизнь. Отдав 35 лет экономике, поняла, что ее призвание – танцы. Поэтому как только вышла на пенсию, сразу же сменила деловой костюм на индийское сари. Да и в группе по танцам в свои 60, признается, чувствует себя молодой и бодрой. И неудивительно, ведь самой пожилой участнице коллектива 70.

Антонина Федосова, житель Минска:

Я думаю, что возраст танцу не помеха. У каждого из нас в разном возрасте есть возможность выбрать. Есть индийские народные танцы, которые позволяют людям старшего возраста тренировать свою память. Потому что очень много движений руками.

Несмотря на то, что в Беларусь вернулось бабье лето, вода на Комсомольском озере совсем не летней температуры. Да и купальный сезон давно закрыт. Тем не менее этот факт не мешает Валентину Андреевичу ежедневно совершать вечерний заплыв. Причем 77-летнего дедушку не остановит даже лютый мороз. Для него сезон круглый год. В ежедневные процедуры входит обливание ледяной водой, а зимой еще и обтирание снегом.

Валентин Толкачев, житель Минска:

Это дает бодрость, здоровье. Когда человек облился, у него укрепляется сердце. Поставил себе задачу прожить 150 лет.

Женщина красивого возраста, которая активно учит японский язык. Это все о следующей героине. В гости отправляемся не с пустыми руками. Надеемся, суши любительнице Востока придутся по вкусу.

За японской трапезой Ольга Викторовна рассказывает, что к изучению экзотического языка ее подтолкнула любовь к книгам Харуки Мураками и японский кинематограф. Повлияло и детство, проведенное на Дальнем Востоке. В 64 решила, что самое время заняться образованием. И после 40-летнего педагогического стажа сама в роли ученицы с удовольствием села за парту. Теперь старательно выводит японские иероглифы.

Ольга Иокша, житель Минска:

Страна, которая мне близка, наверное, интересна. Во-вторых, языки логику ума развивают. Мечта тоже есть. Может, когда-то в Японию получится съездить.

Наши герои – совершенно разные люди, но всех их объединяет одно. Несмотря на почтенный возраст, они остаются активными по жизни и каждый день осуществляют свою мечту.