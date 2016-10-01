Лучшие гонщики Беларуси собрались под Гродно на этапе чемпионата страны по ралли-рейду баха «Западный рубеж»

Новости Беларуси. На трассе – гоночные внедорожники и спортивные грузовики. Под Гродно проходит третий этап чемпионата Беларуси по ралли-рейду баха «Западный рубеж». Автомобили меряются лошадиными силами, а экипажи – сообразительностью и водительским мастерством.

Живописные места и бескрайние просторы белорусской земли – все лишь в зеркале заднего вида. Для штурманов сейчас главное правильно прочитать дорожную карту, а пилотам – показать высокую скорость на капризной дороге.

Ралли – очень зрелищный вид спорта. Автомобили проносятся на огромной скорости, разрывая ревом утренний воздух и оставляя за собой клубы пыли. Можно в прямом смысле попробовать трассу на вкус.

Ольга Рощенкова, организатор соревнований:

Здесь у нас в основном преобладают лесные дороги, есть резкие повороты, есть пески. Я думаю, что участникам понравится.

Вот на трассе показалась и тяжелая артиллерия белорусского автопрома. Знаменитые на весь мир гоночные грузовики способны развить скорость до 140 километров в час. Когда по дороге несется эта машина, ощущение, что рядом промчались все 950 лошадей.

Сергей Вязович, руководитель команды:

За этот автомобиль возникала у людей гордость, видя, как он проезжает бездорожье. Вы сами в этом убедились. Это вызывает неописуемые ощущения у зрителей.

Среди участников немало чемпионов Беларуси. Для них гонка – стиль жизни, порой даже семейной. Иван и Светлана Кузьминых женаты уже 21 год, из них шесть лет супруги занимаются автоспортом. Он – пилот, она – бессменный штурман.

Иван и Светлана Кузьминых, участники соревнований:

Эта машина построена абсолютно с нуля нами при поддержке моего боевого штурмана, моей супруги. Облик рисовала она, он и называется «Бобби Уиллис», она сама его назвала и вы можете видеть такой тандемчик нашего экипажа – французский бульдожка.

А эти девушки – единственный в Беларуси женский экипаж. На трассе способны превзойти многих мужчин. Брюнетка и блондинка, да еще и в автоспорте. На счету необычного дуэта много гонок и побед.

Светлана Мартысюк и Ольга Даниленко, участники соревнований:

Без дружбы никак, потому что здесь нужно доверять друг другу, потому что бывают очень тяжелые ситуации, когда кому-то надо выбежать, кому-то нужно зайти в болото по пояс.

Внедорожники против грузовиков, женщины наравне с мужчинами, семейные узы или настоящая дружба. Впереди еще один день испытаний. Завтра и станет ясно, кто способен преодолеть «Западный рубеж» и назваться чемпионом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.