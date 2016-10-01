Сотрудники Министерств природных ресурсов и ЖКХ Беларуси вышли на первый осенний субботник

Новости Беларуси. «Генеральная уборка». Сделать свой город и страну чище сегодня взялись во всех регионах Беларуси. Пример показали сотрудники сразу двух Министерств: природных ресурсов и ЖКХ. Они вышли на первый осенний субботник и возле поселка «Сеница» убирали приозерный берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Наши сотрудники тоже показывают пример и местным жителям, что нужно убирать за собой. Хоть в этом районе никто и не живет, но мы пришли сюда, чтобы помочь убрать мусор, чтобы показать пример. Все-таки наведение порядка на земле, чтобы у нас наши окраины населенных пунктов выглядели прекрасно, чтобы можно было отдохнуть, пройти и полюбоваться нашей природой.