Посол Эфиопии в Беларуси: население Африки – свыше 1 млрд человек. Так что потенциал для сотрудничества колоссальный

Новости Беларуси. Второй Белорусско-Африканский экономический форум. В Минске приступают к работе представители 14 стран самого жаркого материка. Более 170 наших компаний проведут переговоры, продемонстрируют свой потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная первая встреча состоялась в 2017 году и стала весьма успешной. На рынок партнеров поставлено более 800 единиц техники. Аналогичные проекты сейчас прорабатываются с Танзанией, Кенией, Замбией и другими странами. Дальнейшие шаги сотрудничества стороны обсудят в ходе дискуссии «Африка – перспективы сотрудничества с Беларусью». В центре внимания – сельское хозяйство, машиностроение, легкая промышленность, добыча полезных ископаемых, обмен опыта в сфере образования.

Алемайеху Тегену Аргау, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в России и Беларуси по совместительству:

Население африканского континента – свыше 1 миллиарда человек. Так что потенциал для сотрудничества колоссальный. Мы производим много товаров, которые Беларусь может импортировать из Африки, а также экспортировать свою продукцию в Африку. Мы рассматриваем также инвестиционный потенциал. С учетом развития сельскохозяйственного сектора мы заинтересованы в белорусской технике. Также будем говорить о развитии туризма и образования.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Практически половина африканских стран знает нашу продукцию. Самую разнообразную – от продуктов питания (кстати говоря, мы в прошлом году очень сильно прибавили в этом компоненте) до нашего традиционного машиностроения. Но мы можем предложить практически услуги и продукцию про трем основным направлениям. Первое – это, конечно, развитие промышленности в африканских странах. Второй сектор аграрный. Ну и, наконец, африканские страны – это молодые государства, и они, конечно, нацелены на развитие социальной сферы, образования, здравоохранения, IT-технологий. Это тоже мы можем предложить сегодня.