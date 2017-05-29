25 лучших школьников Минска 29 мая получили грамоты и памятные подарки

Новости Беларуси. В Минске 29 мая наградили лучших школьников. Грамоты и памятные подарки получили 25 ребят. Среди них – участники конкурса «100 идей для Беларуси», юные парламентарии и активисты волонтерского движения «Доброе сердце». На своеобразном «последнем звонке» ребята подвели итоги учебного года и поделились новыми задумками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Золотарев, учащийся ГУО «Средняя школа № 11»: Я участвовал в конкурсе «100 идей для Беларуси» со своим проектом изготовления авторских тренажеров с целью всестороннего развития детей с особенностями психофизического развития. Приятно осознавать, что это может помочь кому-то.

Виталий Пригодич, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Наша столица может по праву гордиться теми молодыми людьми, которые идут в ногу со временем и пытаются реализовать свои инициативы, делают все возможное для того, чтобы город стал лучше, ярче, креативнее, интереснее.

Всего участниками праздника стали 250 юных минчан. В течение года они внедряли свои научные разработки, были лучшими в творчестве и спорте, а еще помогали в благоустройстве храмов Беларуси.