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25 лучших школьников Минска 29 мая получили грамоты и памятные подарки

29 мая 2017 17:40
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Новости Беларуси. В Минске 29 мая наградили лучших школьников. Грамоты и памятные подарки получили 25 ребят. Среди них – участники конкурса «100 идей для Беларуси», юные парламентарии и активисты волонтерского движения «Доброе сердце». На своеобразном «последнем звонке» ребята подвели итоги учебного года и поделились новыми задумками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

25 лучших школьников Минска 29 мая получили грамоты и памятные подарки-1

Иван Золотарев, учащийся ГУО «Средняя школа № 11»:
Я участвовал в конкурсе «100 идей для Беларуси» со своим проектом изготовления авторских тренажеров с целью всестороннего развития детей с особенностями психофизического развития. Приятно осознавать, что это может помочь кому-то.

25 лучших школьников Минска 29 мая получили грамоты и памятные подарки-4

Виталий Пригодич, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Наша столица может по праву гордиться теми молодыми людьми, которые идут в ногу со временем и пытаются реализовать свои инициативы, делают все возможное для того, чтобы город стал лучше, ярче, креативнее, интереснее.   

Всего участниками праздника стали 250 юных минчан. В течение года они внедряли свои научные разработки, были лучшими в творчестве и спорте, а еще помогали в благоустройстве храмов Беларуси.

# общество # Виталий Пригодич # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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