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Репетиция парада к Дню независимости начнут 30 мая на аэродроме «Липки» под Минском

29 мая 2017 16:53
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Новости Беларуси. До 3 июля пройдет несколько репетиций парада. Участники отточат все действия буквально до мелочей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, тренировки механизированной колонны начнутся уже 30 мая на аэродроме «Липки» под Минском.

Репетиция парада к Дню независимости начнут 30 мая на аэродроме «Липки» под Минском-1

Колесная и гусеничная техника будет двигаться по разным маршрутам на северо-востоке столицы. Начало движения колонн из аэродрома «Липки» 30 мая, 6 и 13 июня в 5.30 утра. Возвращение – 1, 8 и 15 июня в 8 вечера. На время движения военной техники, а это около 40 минут, водителям этот район лучше объехать.

# общество # День Независимости

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