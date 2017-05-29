Репетиция парада к Дню независимости начнут 30 мая на аэродроме «Липки» под Минском

Новости Беларуси. До 3 июля пройдет несколько репетиций парада. Участники отточат все действия буквально до мелочей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, тренировки механизированной колонны начнутся уже 30 мая на аэродроме «Липки» под Минском.

Колесная и гусеничная техника будет двигаться по разным маршрутам на северо-востоке столицы. Начало движения колонн из аэродрома «Липки» 30 мая, 6 и 13 июня в 5.30 утра. Возвращение – 1, 8 и 15 июня в 8 вечера. На время движения военной техники, а это около 40 минут, водителям этот район лучше объехать.