Последний звонок прозвенел для тысяч выпускников белорусских школ и гимназий

Праздник прощания со школьной скамьей прошел в лучших традициях. В обязательной программе: слова благодарности учителям и, конечно же, школьный вальс.

Укладка, макияж и наряд. Выпускники наводили марафет целое утро. Прощание с любимой школой – дело волнительное и немного грустное.

выпускники гимназии № 16 Минска:

Не до конца осознали пока, что происходит, смешанные чувства, грустно. Поймем, наверное, когда в следующем году пойдем уже не в школу, а в университет.

Родители и учителя, не стесняясь, показывали эмоции. Ведь сегодня первые получили «новых» взрослых детей, а вторые с ними, как со своими, попрощались.

Родители выпускников:

Очень волнительно. Душа разрывается от ощущений.

Людмила Иевлева, директор гимназии № 16 Минска:

И мне бы очень хотелось, чтобы этим детям повезло, чтобы все, что они задумали, сбылось.

Выпускники, пускай, и неловко, кружились в вальсе и осыпали цветами учителей.

Правда, думать о взрослой жизни, во всяком случае, сегодня, они не хотят.

Отметить праздник прощания со школьной скамьей по полной программе, чтобы запомнилось. Выпускники школы № 38 даже придумали особый обряд. На протяжении года они отсеивали мелочь из кошельков, чтобы сегодня, в день взросления, потратить на сладости.

Владислав, выпускник средней школы № 38:

Мы решили мелочь потратить, так сказать, попрощаться с детством. Чтобы в будущем у нас в кармане были только крупные деньги.

В прошлом остаются мелкие обиды, недомолвки. Впереди – только светлые воспоминания.

Инга Петрович, выпускница средней школы № 38:

Почувствовала, что на этом заканчивается наше детство, беззаботная жизнь, начинаются трудности, взрослая жизнь.

В нынешнем году аттестаты о среднем образовании получат примерно 75 тысяч юношей и девушек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впереди у них – экзамены и прощальный бал 11 июня, который выпускники собираются отметить с большим размахом.