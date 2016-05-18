Последний звонок и новшества на следующий учебный год: в Мингорисполкоме говорили об образовании

Новости Беларуси. Последний звонок для минских выпускников прозвенит 30 мая. В 2016 году более 15 тысяч учеников заканчивают базовую школу и почти 9 тысяч – среднюю. Это практически на 2 тысячи больше, чем в 2015 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свои аттестаты бывшие школьники получат уже 10 июня, правда, не все с началом лета смогут наслаждаться долгожданными каникулами. До этого времени окончившим 9 класс предстоит еще 3 экзамена, а тем, кто собирается покинуть школу после 11 лет обучения, – 4. Дальше выпускников ждет централизованное тестирование – в 2016 году оно стартует 13 июня.

В Мингорисполкоме 18 мая поделились новшествами программы на следующий год.

Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Уже начиная со второго класса ребята будут в одинаковом количестве часов изучать русский язык и русскую литературу, белорусский язык и белорусскую литературу. Во втором и пятом классах у нас вводится учебный предмет «Основа безопасности жизнедеятельности». В шестом классе не будет физики, только с седьмого класса ребята начнут изучать предмет. Добавляются часы по трудовому обучению. Уже в шестом классе ребята будут изучать трудовое обучение в течение двух часов.