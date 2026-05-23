Госкомвоенпром представил акустическую систему нового поколения «СКАНЕР 2.1». Комплекс предназначен для поиска и определения направления летательных аппаратов. Система универсальна: ее можно использовать как в военных целях, так и для защиты гражданских объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность новой модели – способность видеть сверхмалые цели. Система находит как крупные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания, так и мелкие FPV-дроны. «СКАНЕР 2.1» обнаруживает большие аппараты на расстоянии до полутора километров, а маленькие коптеры – на дистанции до 300 метров. Данные об угрозе мгновенно приходят на мобильный телефон или смарт-часы оператора. Система оснащена искусственным интеллектом, который распознает звуки авиатехники и полностью устойчив к плохой погоде.

Виталий Кулага, разработчик акустической системы «СКАНЕР 2.1»:

Эту систему проверяли в условиях минус 30, то есть на полигоне. Она замечательно работает, хорошо. Снег ей не помеха. Мы отсеиваем ложные шумы, которые характерны объектам, которые не соответствуют беспилотным летательным аппаратам. Это может быть человеческая речь, движение какого-то автотранспорта, посторонние строительные шумы города.

Еще один плюс – легкость и мобильность. Устройство весит чуть больше килограмма и собирается на месте менее чем за две минуты. Аппарат работает автономно до 12 часов. «СКАНЕР 2.1» применяется как одиночно, так и в составе сети. Объединение нескольких датчиков увеличивает общую дальность охраны. Разработка полностью соответствует мировым аналогам и сейчас проходит финальные испытания.