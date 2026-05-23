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Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета им. Гумилева с 30-летием со дня основания

23 мая 2026 07:50
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Александр Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием со дня основания учебного заведения. Глава государства отметил, что университет по праву является одним из ведущих образовательных и научных центров Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета им. Гумилева с 30-летием со дня основания -2

«Благодаря тесному академическому взаимодействию реализуются совместные проекты и инициативы, готовятся специалисты нового поколения, расширяются гуманитарные связи. Все это способствует дальнейшему развитию единого научно-образовательного пространства Беларуси и Казахстана, упрочению сотрудничества между нашими странами». 

Глава государства пожелал коллективу университета крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных целей и планов.

# Александр Лукашенко

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