Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета им. Гумилева с 30-летием со дня основания

Александр Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием со дня основания учебного заведения. Глава государства отметил, что университет по праву является одним из ведущих образовательных и научных центров Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.