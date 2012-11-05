Последний в Минске расчетно-справочный центр открылся на улице Связистов в Партизанском районе

Новости беларуси. В Минске создан последний расчетно-справочный центр. Он открылся в Партизанском районе на улице Связистов. В новом и комфортном здании свои услуги минчанам готовы предоставить паспортисты, бухгалтеры и юристы.

Здесь можно получить консультации различного профиля: от начислений платы за услуги ЖКХ до вопросов регистрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Кириленков, начальник расчетно-справочного центра № 2 ЖРЭО Партизанского района:

С 1 ноября, согласно решению Мингорисполкома, было принято решение о присоединении к расчетно-справочному центру № 2 ЖЭС № 23. Что можно сказать по данному ЖЭСу? Он насчитывает 134 жилых дома с общим количество лицевых счетов 6600. Также имеется сектор индивидуальной застройки с количеством лицевых счетов 1107 домов.