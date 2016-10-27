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Технология, информирующая водителей о приближении пешеходов к нерегулируемому переходу, появилась в Минске

27 октября 2016 18:05
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Новости Беларуси. В Минске появилась пилотная зона по тестированию новой технологии, которая информирует водителей о приближении пешеходов к нерегулируемому переходу. Система начала работу на улице Яна Чечота в районе средней школы № 25.

Установленные на тротуаре датчики срабатывают на движущегося человека и передают сигнал фонарям оранжевого цвета, которые встроены в асфальт. Они начинают мигать и водители успевают вовремя остановиться.

Такая опция особенно актуальна в темное время суток. Если эксперимент окажется удачным, светящиеся переходы появятся на других улицах Минска.

В целом, в столице увеличивается количество островков безопасности, пешеходных ограждений, светофоров и дополнительных знаков – неотъемлемых атрибутов безопасности дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Каспирович, заместитель начальника отдела дорожной инспекции ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За прошедший период 2016 года в Минске введено в эксплуатацию 17 новых светофорных объектов. В основном это светофорные объекты, предусмотренные проектом строительства новых районов, в составе объектов торгового назначения. Данные мероприятия направлены на повышение безопасности пешеходов, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Евгений Каспирович

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