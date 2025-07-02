Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира серии Большого шлема Открытого чемпионата Великобритании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у первой ракетки мира из Беларуси значилась 48-я в топе чешка Мария Боузкова. Несмотря на солидную разницу в классе, первый сет проходил в плотной борьбе и судьба отрезка решилась только на тай-брейке – сильнее оказалась наша теннисистка. А во второй партии Арина выглядела уже более уверенно, она контролировала ход игры и обеспечила себе победу в противостоянии с результатом 7:6; 6:4.

Планируется, что на травяные корты Лондона сегодня выйдет Александра Саснович. Ее оппоненткой станет Элина Свитолина из Украины. Она выше белоруски в рейтинге более чем на 90 пунктов. Ранее девушки встречались трижды, и статистика на стороне соотечественницы, она была сильнее в двух случаях.