«Мама в печи блины пекла, а они уже хату ломают». Как выселяли людей перед строительством Мерлинского полигона

В 60-ые годы на фоне обострения отношений с США и блоком НАТО на территории БССР начинают активно размещать боеголовки с ядерными зарядами.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:

В Беларуси был тоже мощным округ. На втором месте по численности, по вооружениям. И по современным вооружениям. Новинки, все исследования здесь проверялись на деле. Западнее лежали страны Варшавского договора, которые, хоть формально и были союзниками, но ненадёжными.

Алексей Малашко, заместитель командира по идеологической работе авиационного полигона:

Здесь прикосновение шло непосредственно с блоком НАТО. Это Германия, Чехословакия, Польша.

Владимир Бытченко, начальник авиационного полигона:

В 1949-м блок НАТО организовали, а потом уже в 1955-м – Варшавский договор. Конечно, крепили обороноспособность. Лётный состав готовился, я бы сказал, отлично. На наших аэродромах стояли дальние бомбардировщики, готовые по первому приказу взять курс строго на Запад. Владимир Бытченко:

Театр военных действий. Если не дай Бог, развяжется война, наш лётный состав должен отличать: что такое «Хок», «Ассолт брейкер» и тому подобное – американские средства наступления. Среди людей тут же появилась зловещая версия. Дескать, поблизости испытывают новое запрещённое оружие массового поражения! А кто-то даже видел чёрный «гриб» над болотами летом 1959 года.

Владимир Бытченко:

«Пинский вестник» – была статья. Говорилось о ядерном оружии. Мир ещё помнил Хиросиму и Нагасаки. Атаки японских городов поставили точку во Второй мировой войне и навсегда вошли в историю, как самые беспощадные. Число погибших превысило 200 тысяч человек. Споры о целесообразности бомбардировок продолжаются до сих пор: одни считают, что только так можно было предотвратить ещё большие потери с обеих сторон. Другие называют действия США аморальными и преступными. Несмотря на то, что в 1945 году не существовало никаких международных соглашений, прямо или косвенно запрещавших применение ядерного оружия. Есть и такая точка зрения: мол, главной целью атомных бомбардировок было повлиять на СССР перед его вступлением в войну с Японией на Дальнем Востоке.

Шрамы на теле Страны восходящего солнца ещё долго заживали, в то время как 6 августа 2015 года, в годовщину бомбардировок, внук президента Трумэна Клифтон Трумэн Дэниел заявил: «Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным, и США никогда не попросят прощения за это». Впрочем, люди из белорусской глубинки едва ли провели параллель между японским грибом и ольманским. Но обстановка накалилась до предела.



Василий Ярошик, командир полигонного взвода:

Всякие слухи ходили и ходят, что там какую-то бомбу сбросили где-то.

Иван Яромич, заместитель председателя Столинского райисполкома, начальник передвижной механизированной колонны:

После Чернобыля начались страшилки, что там стреляли ядерными зарядами. Жизнь на болоте разделилась на «до» и «после». Слухи про радиацию обрастали новыми легендами. Однако настоящий кошмар начался через несколько дней.

Мария Потрубейко, жительница Мерлинских хуторов:

Военные ходили, писали имущество, хаты, колодцы, сараи. Всё, что есть, и оценивали. Василий Ярошик:

Любого человека оторвать с насиженного места – это стресс. Ясно, что без слёз не обходилось. Ничего не подозревающих местных жителей стали спешно отселять с Мерлинских хуторов и соседних деревень. Всего вывезли около десяти сёл!

Мария Потрубейко:

Мама в печи блины пекла, а они уже хату ломают. Куда, а главное – зачем? «Таков приказ» – это всё, что удавалось услышать от военных в ответ на отчаянные вопросы людей.



Надежда, жительница Мерлинских хуторов:

Это было очень тяжело. Я знаю, есть ещё в деревне люди – старосёлы, именно с этих хуторов, и рассказывают, что обжито всё было, это был их дом. Быстро всё собрали и вывезли.

Адам, житель Мерлинских хуторов:

Люди думали: год-два-три, а потом обратно переедут. Смириться с трагедией не мог никто. Из-за завесы секретности многим казалось, что начались очередные репрессии.

Иван Супрунчик, директор Музея этнографии деревни Теребличи:

Приезжали генералы, тогда дождь шёл, мы в клубе сидели в накидках. А нам рассказывают, что будут выселять хутора. И начали выселять. Люди не хотели выезжать, даже под машины ложились. Крики над болотами не стихали несколько дней. Тут же начинали разбирать дома. Вместе с родными стенами рушились и судьбы живших там людей.

Мария Потрубейко:

Голосили, прощались, как будто на тот свет. Корова была – на дожде стоит, поросята – на дожде. Разгрузили, и делайте, что хотите. Говорят, в 1960 году в эти болота лично явился Машеров. После его визита дело сдвинулось с мёртвой точки. В своем обращении к людям он сделал упор на то, что все ещё болело – трагическую гибель их односельчан в годы Второй мировой. Мол, очень важно разместить тайный полигон именно здесь, в тылу, чтобы он был скрыт от противника высокими лесами и непроходимыми болотами.

Николай Чергинец:

Могучими деревьями, когда полна была Беларусь. 36% территории Беларуси – это лес, тоже – болото. Сложили огромное количество людей свои головы. Ход оказался верным: скрепя сердце, люди уступили. География переселения – огромная. Некоторые даже попали за условную границу – на территорию Украинской ССР. Кто-то – в Казахстан.

Близкие родственники разъезжались на сотни километров друг от друга. Стирали из памяти старые и запоминали новые адреса. Привыкали к чужому, отчаянно цепляясь за своё.