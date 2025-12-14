Делегаты ВНС – это люди неравнодушные. Марина Ленчевская о предстоящем ВНС

Вопросы войны и мира, внешней политики, куда будем вкладывать деньги, что строить и как воспитывать молодежь – от решения этих вопросов зависит будущее нашей страны, которое в руках Всебелорусского народного собрания. Заседание пройдет 18-19 декабря и соберет больше тысячи делегатов из всех регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такой широкий состав – залог того, что обсуждение будет максимально предметным и полным. Но и накануне собрания по всей стране и в разных форматах обсуждали документ, который и станет главной темой ВНС. Это программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку.

Но это не единственный важный пункт в повестке. Известно, что в первый день ВНС с традиционным посланием к парламенту и народу обратится глава государства. Одним словом, дни, когда соберется ВНС, будут по-настоящему насыщенными событиями и заявлениями, которую будут иметь буквально далеко идущие последствия.