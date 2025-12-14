Делегаты ВНС – это люди неравнодушные. Марина Ленчевская о предстоящем ВНС
Вопросы войны и мира, внешней политики, куда будем вкладывать деньги, что строить и как воспитывать молодежь – от решения этих вопросов зависит будущее нашей страны, которое в руках Всебелорусского народного собрания. Заседание пройдет 18-19 декабря и соберет больше тысячи делегатов из всех регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такой широкий состав – залог того, что обсуждение будет максимально предметным и полным. Но и накануне собрания по всей стране и в разных форматах обсуждали документ, который и станет главной темой ВНС. Это программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку.
Но это не единственный важный пункт в повестке. Известно, что в первый день ВНС с традиционным посланием к парламенту и народу обратится глава государства. Одним словом, дни, когда соберется ВНС, будут по-настоящему насыщенными событиями и заявлениями, которую будут иметь буквально далеко идущие последствия.
Накануне судьбоносного события для страны мы пообщались с делегатами и узнали, насколько они готовы окунуться в работу и что возьмут с собой на ВНС.
А успешная формула на более глобальном уровне заложена в программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Этот документ обсудят на заседании ВНС. В нем – 7 основных приоритетов, которые затрагивают все сферы нашей жизни – от демографии до экономики и обороны. Это стратегия Беларуси, а с тактикой будут определяться уже на местах.
Марина Ленчевская, член Президиума ВНС, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Концептуальный посыл главной программы социально-экономического развития – это создание самодостаточного конкурентно-способного государства, в центре которого будет человек. И приоритеты, которые сегодня отображены в программе, полностью коррелируют с этой концепцией. Они очень жизненные.
Над программой активно работали и депутаты Палаты представителей. Несколько раз документ обсуждали в Овальном зале. Безусловно, предложений поступило много, и практически все нашли отражение в глобальном проекте нашего будущего, который, к слову, прошел обкатку не только в парламенте. Его обсуждали по всей стране и в разных форматах. Не исключено, что прямо во время заседания еще будут внесены правки. И такое право есть у делегатов.
Марина Ленчевская:
Делегаты Всебелорусского народного собрания – это люди неравнодушные. И у них есть право, у каждого делегата ВНС, как и у каждого гражданина Республики Беларусь. Это наша уникальная вещь. Каждый имеет право быть услышанным.
Авторы программы попытались учесть все, и даже больше. Конечно, это сложно. А потому и работа велась серьезная. Принять проект программы удалось не сразу. Президент отправлял его на доработку. А чтобы документ получился максимально объективным, по поручению главы государства создали рабочую группу, которая совместно с правительством продумывала буквально все до запятой. Но финальное слово за ВНС. После утверждения на собрании все, что изложено в программе, станет обязательным для исполнения.