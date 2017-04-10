Прямой эфир

«После посещения уменьшилась головная боль». Угольную палатку для защиты от излучения гаджетов изобрели белорусские ученые

10 апреля 2017 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Портативную угольную пещеру создали белорусские химики. Так называемый CarbonBOX – это зона нулевого излучения, то есть никакие электромагнитные волны внутрь этого пространства попасть не могут. Спрятаться от вездесущих и небезопасных для здоровья коротких волн и дать возможность организму восстановиться – главная задача изобретения.

«После посещения уменьшилась головная боль». Угольную палатку для защиты от излучения гаджетов изобрели белорусские ученые -1

В его основе лежит уникальная отечественная разработка – углеродное полотно – по сути 99-процентный углерод, полученный путем высокотехнологичного сжигания вискозы. Но главная часть ноу-хау – природа самого углерода, который способен создавать в замкнутом контуре пространство, защищенное от вредного излучения гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«После посещения уменьшилась головная боль». Угольную палатку для защиты от излучения гаджетов изобрели белорусские ученые -4

Жанна Мазалова офисный работник:
Состояние внутри палатки расслабления, внутреннего спокойствия. После посещения уменьшилась головная боль.

«После посещения уменьшилась головная боль». Угольную палатку для защиты от излучения гаджетов изобрели белорусские ученые -7

Дмитрий Буренин, представитель завода-изготовителя:
Особенность этой палатки – то, что она не пропускает электромагнитные излучения. При этом наше внутренне излучение сохраняется, за счет этого достигается некоторый лечебный эффект.

CarbonBOX уже установлен в одной из белорусских здравниц. Кроме того, изобретением могут заинтересоваться, например, и IT-компании для создания релакс-зон в крупных офисах, где люди долгое время подвергаются электромагнитному излучению от оборудования.

# общество # Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
У христиан началась Страстная неделя
10 апреля 2017 06:24

У христиан началась Страстная неделя

Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует
09 апреля 2017 18:22

Фонд защиты туристов: за чей счет будет работать и от чего застрахует

В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день
09 апреля 2017 11:36

В 2017 году православные и католики празднуют Вербное воскресенье в один день