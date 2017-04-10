«После посещения уменьшилась головная боль». Угольную палатку для защиты от излучения гаджетов изобрели белорусские ученые

Новости Беларуси. Портативную угольную пещеру создали белорусские химики. Так называемый CarbonBOX – это зона нулевого излучения, то есть никакие электромагнитные волны внутрь этого пространства попасть не могут. Спрятаться от вездесущих и небезопасных для здоровья коротких волн и дать возможность организму восстановиться – главная задача изобретения.

В его основе лежит уникальная отечественная разработка – углеродное полотно – по сути 99-процентный углерод, полученный путем высокотехнологичного сжигания вискозы. Но главная часть ноу-хау – природа самого углерода, который способен создавать в замкнутом контуре пространство, защищенное от вредного излучения гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Буренин, представитель завода-изготовителя:

Особенность этой палатки – то, что она не пропускает электромагнитные излучения. При этом наше внутренне излучение сохраняется, за счет этого достигается некоторый лечебный эффект.

CarbonBOX уже установлен в одной из белорусских здравниц. Кроме того, изобретением могут заинтересоваться, например, и IT-компании для создания релакс-зон в крупных офисах, где люди долгое время подвергаются электромагнитному излучению от оборудования.