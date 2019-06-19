Новости Беларуси. Ни туда ни сюда без воды. В этом убедились и жители улицы Наровлянская в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблема здесь существует несколько лет. Вода в квартирах зачастую отсутствовала примерно с 06:00 до 23:00. Большинство семей дома – многодетные, и в летний зной с детьми становится особенно сложно.

Жители обратились на горячую линию нашего телеканала. Как выяснилось, причиной стали две помпы, которые не справлялись с пиковыми нагрузками.

Александр Годун, заместитель предателя Червеньского райисполкома:

Были приняты все меры. Было проложено еще для того, чтобы закольцевать и выровнять давление по городу, примерно 80 метров водопровода, были заменены два насоса.