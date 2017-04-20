После масштабной реконструкции Могилев будет чем-то напоминать Париж и Берлин

Новости Беларуси. Могилев ждут серьезные перемены. Президент подписал новую редакцию генерального плана города.

К 2025 году областной центр должен изменить свое лицо, стать более красивым и комфортным.

Двухуровневые дворы, аквапарк, въездная арка, новые микрорайоны со школами, садами и поликлиниками. Какие еще новации ждут Могилев, узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Скачек не без гордости проводит экскурсию в будущее Могилева. Главный архитектор областного центра обещает: у города появится свое лицо – яркое, неповторимое и запоминающееся. А начинается все здесь, на правом берегу Днепра.

Владимир Скачек, главный архитектор Могилева:

Это место является исторической частью города, очень интересное место. По правой стороне Днепра

планируется воссоздать историческую застройку с сохранением основных осей, которые существовали, какие улицы были.

На противоположном берегу появится новый жилой район, зона отдыха и спортивный комплекс. Площадка для мини-гольфа уже есть, на очереди – поле для хоккея на траве и игры в городки. Сейчас полным ходом идет создание парка в Подниколье.