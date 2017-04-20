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После масштабной реконструкции Могилев будет чем-то напоминать Париж и Берлин

20 апреля 2017 17:57
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Новости Беларуси. Могилев ждут серьезные перемены. Президент подписал новую редакцию генерального плана города.

К 2025 году областной центр должен изменить свое лицо, стать более красивым и комфортным.

Двухуровневые дворы, аквапарк, въездная арка, новые микрорайоны со школами, садами и поликлиниками. Какие еще новации ждут Могилев, узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Скачек не без гордости проводит экскурсию в будущее Могилева. Главный архитектор областного центра обещает: у города появится свое лицо – яркое, неповторимое и запоминающееся. А начинается все здесь, на правом берегу Днепра.

Владимир Скачек, главный архитектор Могилева:
Это место является исторической частью города, очень интересное место. По правой стороне Днепра

планируется воссоздать историческую застройку с сохранением основных осей, которые существовали, какие улицы были.

На противоположном берегу появится новый жилой район, зона отдыха и спортивный комплекс. Площадка для мини-гольфа уже есть, на очереди – поле для хоккея на траве и игры в городки. Сейчас полным ходом идет создание парка в Подниколье.

После масштабной реконструкции Могилев будет чем-то напоминать Париж и Берлин-1

Владимир Скачек:
Предусмотрено размещение различных функциональных зон парка: для занятий спортом, для свадебных фотосессий, для отдыха, для детей, для мам с детьми.

Чтобы в этом парке были совмещены разные интересы.

За отсутствие лоска и собственного лица Могилев не раз критиковал Президент. Изменить концепцию застройки – одно из поручений главы государства.

Елена Барашкова, жительница Могилев:
Мне мой родной город не нравится. Потому что как такового последовательного плана нет, все кусками и все разрозненно.

После масштабной реконструкции Могилев будет чем-то напоминать Париж и Берлин-4

Саулюс Варнас, житель Могилева:
Я думаю, что зеленых пространств может быть больше. Пешеходная улица есть прекрасная, их могло быть больше.

Владимир Ермоленко, житель Могилева:
Не хватает мест отдыха, если честно, негде гулять молодежи. Побольше бы мест таких.

Особенно ждут могилевчане аквапарк и жилой комплекс с двухуровневыми дворовыми территориями. Это когда на первом уровне паркинг, а на втором – детские площадки. Правда, для этих проектов понадобится помощь инвесторов.

После масштабной реконструкции Могилев будет чем-то напоминать Париж и Берлин-7

В 2017 году у Могилева юбилей, 750 лет с момента основания. И многое планируют сделать уже к празднику.

Юрий Прокопенко, СТВ: 
А еще в этом году у Могилева появится новая достопримечательность.

Со стороны Минска, на разворотном кольце, построят въездную арку высотой в 18 метров.

Так что новое лицо города будет чем-то напоминать Берлин и Париж.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Саулюс Варнас # Юрий Прокопенко # Владимир Скачек # Елена Барашкова # Владимир Ермоленко

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