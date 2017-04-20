После масштабной реконструкции Могилев будет чем-то напоминать Париж и Берлин
Новости Беларуси. Могилев ждут серьезные перемены. Президент подписал новую редакцию генерального плана города.
К 2025 году областной центр должен изменить свое лицо, стать более красивым и комфортным.
Двухуровневые дворы, аквапарк, въездная арка, новые микрорайоны со школами, садами и поликлиниками. Какие еще новации ждут Могилев, узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Скачек не без гордости проводит экскурсию в будущее Могилева. Главный архитектор областного центра обещает: у города появится свое лицо – яркое, неповторимое и запоминающееся. А начинается все здесь, на правом берегу Днепра.
Владимир Скачек, главный архитектор Могилева:
Это место является исторической частью города, очень интересное место. По правой стороне Днепра
планируется воссоздать историческую застройку с сохранением основных осей, которые существовали, какие улицы были.
На противоположном берегу появится новый жилой район, зона отдыха и спортивный комплекс. Площадка для мини-гольфа уже есть, на очереди – поле для хоккея на траве и игры в городки. Сейчас полным ходом идет создание парка в Подниколье.
Владимир Скачек:
Предусмотрено размещение различных функциональных зон парка: для занятий спортом, для свадебных фотосессий, для отдыха, для детей, для мам с детьми.
Чтобы в этом парке были совмещены разные интересы.
За отсутствие лоска и собственного лица Могилев не раз критиковал Президент. Изменить концепцию застройки – одно из поручений главы государства.
Елена Барашкова, жительница Могилев:
Мне мой родной город не нравится. Потому что как такового последовательного плана нет, все кусками и все разрозненно.
Саулюс Варнас, житель Могилева:
Я думаю, что зеленых пространств может быть больше. Пешеходная улица есть прекрасная, их могло быть больше.
Владимир Ермоленко, житель Могилева:
Не хватает мест отдыха, если честно, негде гулять молодежи. Побольше бы мест таких.
Особенно ждут могилевчане аквапарк и жилой комплекс с двухуровневыми дворовыми территориями. Это когда на первом уровне паркинг, а на втором – детские площадки. Правда, для этих проектов понадобится помощь инвесторов.
В 2017 году у Могилева юбилей, 750 лет с момента основания. И многое планируют сделать уже к празднику.
Юрий Прокопенко, СТВ:
А еще в этом году у Могилева появится новая достопримечательность.
Со стороны Минска, на разворотном кольце, построят въездную арку высотой в 18 метров.
Так что новое лицо города будет чем-то напоминать Берлин и Париж.