От двухуровневых дворов до новых районов. Утверждена новая редакция генплана развития Могилева

Новости Беларуси. Двухуровневые дворы, аквапарк, въездная арка, новые микрорайоны со школами, садами и поликлиниками. Президент Беларуси утвердил новую редакцию генерального плана Могилева. Он предполагает вынос за черту города ряда промышленных предприятий, строительство многоэтажек на месте частного сектора, реконструкцию дорожной сети.
Качество жизни горожан улучшат за счет появления объектов социальной инфраструктуры. Причем изменения коснутся обоих берегов Днепра, который разделяет областной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.