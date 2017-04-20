От двухуровневых дворов до новых районов. Утверждена новая редакция генплана развития Могилева

Качество жизни горожан улучшат за счет появления объектов социальной инфраструктуры. Причем изменения коснутся обоих берегов Днепра, который разделяет областной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Двухуровневые дворы, аквапарк, въездная арка, новые микрорайоны со школами, садами и поликлиниками. Президент Беларуси утвердил новую редакцию генерального плана Могилева. Он предполагает вынос за черту города ряда промышленных предприятий, строительство многоэтажек на месте частного сектора, реконструкцию дорожной сети.

Владимир Скачек, главный архитектор Могилева:

Предусмотрено размещение различных функциональных зон в парке: для занятия спортом, для свадебных фотосессий, для отдыха для детей, для мам с детьми. Чтобы в этом парке были совмещены разные интересы.

Так город с легендарной историей получит новую жизнь. Инициировал изменения Президент, посещая Могилев прошлой осенью. Скорректированный генеральный план позволит архитекторам применить здесь лучший мировой опыт.