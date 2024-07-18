Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются
Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются организованно и сообща. Непогода коснулась ряда регионов страны. Главой государства были даны все необходимые распоряжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четко выстроенная вертикаль власти, сплоченность общества позволили организовать слаженную и системную работу по наведению порядка и помощи людям. По данным «Белэнерго», на вечер среды в Беларуси оставалось нарушено электроснабжение более чем в 300 населенных пунктах. Три из них в Могилевской области, остальные – в Гомельской.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
По поручению Президента Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с органами власти, Министерством энергетики, Министерством лесного хозяйства, субъектами хозяйствования и другими заинтересованными продолжает работы по устранению последствий непогоды. Восстановительные работы ведутся в основном в Гомельской и Могилевской областях, где задействовано порядка 200 генераторов для обеспечения электроснабжения населенных пунктов. Пользуясь случаем, прошу с пониманием отнестись к временным трудностям наших граждан. Хочу заверить, что принимаются все необходимые меры для восстановления безопасной жизнедеятельности населения.
В кратчайший срок электроэнергия придет и в самые отдаленные поселки. Уже подключены все крупные потребители, восстановлены системы водоснабжения и канализации. В лесном фонде нужно убрать почти полтора миллиона кубометров древесины. Президент дал поручение использовать ее в первую очередь на пострадавших сельхозобъектах. Граждане тоже будут обеспечены пиломатериалами.