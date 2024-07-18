Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются организованно и сообща. Непогода коснулась ряда регионов страны. Главой государства были даны все необходимые распоряжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четко выстроенная вертикаль власти, сплоченность общества позволили организовать слаженную и системную работу по наведению порядка и помощи людям. По данным «Белэнерго», на вечер среды в Беларуси оставалось нарушено электроснабжение более чем в 300 населенных пунктах. Три из них в Могилевской области, остальные – в Гомельской.