Как в фильме «Выживший» Иньярриту: создатели имиджевых роликов к 1000-летию Бреста рассказали о съемках

Скоро Брест отметит солидный юбилей – свое 1000-летие. Специально к этой дате телеканал СТВ, совместно с Брестским исполкомом в рамках проекта «Здесь начинается Родина» снял 5 мини-фильмов. Это 5 историй. В эти выходные их показывали зрителям брестского кинотеатра «Беларусь», а с 1 сентября телеканал «Столичное телевидение» будет транслировать их в своем эфире. Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму 24 августа в студию «Утра» пришли участники этого проекта: телеведущий, автор и продюсер имиджевых роликов об этом городе Егор Хрусталев, оператор-постановщик Сергей Новиков и автор песни о Бресте белорусский певец Саша Немо.

Егор, расскажите поподробнее об этих роликах. Насколько нам известно, их пять. Егор Хрусталев, телеведущий СТВ:

Пять роликов, пять достаточно разных историй. Все это – плод коллективного труда. Был большой «мозговой штурм», вся команда СТВ подключалась к этому. В общем, такие основные линии я в сценарии вывел. Начинается с полного ощущения, что вы находитесь в одном времени, а потом выясняется, что это современный Брест. «Здесь начинается Родина» – первый заглавный ролик, связанный с тем, что поезд въезжает как раз в Брест. И для нас, и для многих гостей Беларуси именно с Бреста начинается Родина. Поэтому все это и объединено такой историей. Заглавной из них, наверное, является история беседы в купе с маленькой девочкой, которая гордится своим городом.

И действительно, есть, чем гордиться. Мы влюбились за это время в Брест. Это удивительный, очень особенный город, который стал настоящим европейским городом. Это очень здорово. Наверняка много ассоциаций возникает: услышишь слово «Брест», и сразу что-то представляется. Пришлось, наверное, много идей каких-то отбросить, да? Отфильтровать. Егор Хрусталев, телеведущий СТВ:

Да, мы отбросили. Как житель Минска, я в первую очередь думал, что надо рассказывать о пограничниках. А поговорив в Бресте с их творческой группой, они как раз-таки сказали: «Нет, мы пограничников воспринимаем не как часть нашего города, нам это не так интересно». Работа проделана колоссальная. Но всегда интересно: что же было за кадром? Расскажите, какие интересные ситуации происходили. Может быть, какой-то форс-мажор был, или наоборот, получилось что-то снять с первого дубля и это получилось шедеврально?

Сергей Новиков, оператор-постановщик:

За кадром очень много интересного происходило. Викинги у нас плывут с факелами. А группка у нас маленькая, человека 3-5 на площадке и съемочная группа, остальные – актеры. И я часа два на площадке убил на то, чтобы потушить ведро с соляркой. Загорелось. Когда поджигали факелы, окунали в ведро с соляркой. И подсказали: для того, чтобы потушить факел, надо его в ведро с соляркой окунуть. Как полыхнуло! Было смешно. А ваш любимый кадр как оператора-постановщика – какой? Я понимаю, что там много хороших кадров.

Егор Хрусталев:

Сергей Альбертович викингами, по-моему, гордится. Сергей Новиков:

Да. Была интересная задача такая. Это со многим связано, в том числе с бюджетами роликов. Бюджета на свет не было, поэтому снимали рассвет и закат абсолютно без света. То есть все видели «Выжившего» Иньярриту и Любецки – вот где-то те же формы, абсолютно без света была снята эта сцена. То есть «Оскара» можно требовать? Сергей Новиков:

Да нет, не надо. Саша, а как часто вы с концертами выступаете?

Саша Немо, певец:

Очень приятно, что я поучаствовал в данном проекте. И уже гарантировано предложение Егора Вячеславовича «перенесло» меня не только из середины 70-х в 2017. Но он меня уже перенес, я так понимаю, и в 2018, когда будет праздноваться непосредственно 1000-летие. Мэр лично меня уже пригласил на концерт. То есть уже можно анонсировать точно, что в этих концертах я буду участвовать. Вот интересно. Двое минчан, один житель Слонима. Ролики о Бресте. Легко было сосредоточиться на городе, который в принципе не знаком? Егор Хрусталев:

Я думаю, что работники брестского телевидения и брестской киноиндустрии, наверное, ревниво относились: «Почему не брестчане делали?». Но тут какой момент: во-первых, у нас было преимущество в том, что мы пытались увидеть свежим взглядом и преподнести для всей страны эту историю. Не только для брестчан. И второе – мы пригласили исключительно брестских актеров.

Кстати, я это знаю. Я это знаю потому, что участвовал в озвучке одного из брестских роликов. Егор Хрусталев:

Да, немецкий голос – Юрий Царев. Вот брестские актеры. Я так понимаю, что это все были задействованы местные актеры из брестских театров. И как они себя показали? Сергей Новиков:

Работу актеров должен оценивать режиссер. Вот нет Антона Гончара. Потому что это его, собственно, можно считать, успех и то, что получилось. Основная нагрузка в работе с актерами ложилась на него. Но я и Егор тоже можем оценивать: все актеры справились очень хорошо с задачей. Егор Хрусталев:

Надеемся, что они, конечно, станут очень узнаваемыми по всей Беларуси. Потому что социальная направленность роликов подразумевает, что их достаточно много будут показывать не на коммерческих условиях. И, в общем, там можно будет продемонстрировать и ваш немецкий замечательный.

Саша Немо:

Я хочу добавить еще один немаловажный фактор. В любой работе качество зависит от той атмосферы и обстановки, в которой ты находишься. Та команда, которая приехала в Брест… Вот я знаю и Сергея Альбертовича, и Егора Вячеславовича в повседневной нашей работе. Они уже там несколько дней были. Окунувшись в атмосферу Бреста, окунувшись в эту работу в другом городе все как-то сплоченнее, все как-то дружнее. В одном отеле жили. И это все накладывало такой позитивный момент. И актеры это чувствовали все. Я редко где-то приглашаюсь как актер, и мне было достаточно легко, потому что все это было пропитано профессиональной актерской атмосферой.