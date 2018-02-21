Прямой эфир

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица

21 февраля 2018 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немецкий вольфшпиц был выведен в ХVIII веке для охраны барж и лодок.

Иногда именно этим объясняется бесконечная любовь этих собак к купанию.

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица -1

Сегодня охранять им ничего не приходится, зато они становятся отличными компаньонами для человека.

Елена Туренкова, заводчик собак породы вольфшпиц:
Они очень компанейские, они очень хорошо относятся к чужим людям. То есть, я могу идти и не бояться, что моя собака кого-то покусает или что-то не то случится.

Они не только прекрасно ладят с незнакомцами, но и обожают детей.

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица -4

Эти собаки невероятно легко становятся частью семьи.
Оля Туренкова:
Они пушистые и красивые. Я играю с ними, глажу их, ещё люблю их, потому что они не царапают лицо.

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица -6

Вольфшпицы, или, как их ещё называют – кеесхонды – активны, дружелюбны и легко обучаемы.
Они тонко чувствуют человека и без слов способны понять, чего от них хотят. Это – довольно дорогое удовольствие, и подходят они только тем, кто поистине влюблён в эту породу.

Елена Туренкова:
Сразу могу сказать, что порода абсолютно некоммерческая.

Как мне в своё время сказали, нашу породу выбирают ценители.

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица -9

То есть, не просто человек, который хочет собачку, а человек, который хочет именно такую собачку.

Вольфшпицы приспосабливаются и везде чувствуют себя комфортно.

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица -12

Это физически крепкие и здоровые собаки, которые часто доживают до 16-17 лет. Важно только их не перекармливать, чтобы собаки не набирали быстро лишний вес.

Пушистая, достаточно длинная, с густым и плотным подшёрстком, шерсть вольфшпицев нуждается в регулярном уходе. Самые находчивые хозяева знают, что шерсть этой собаки не только красивая, но ещё и очень ценная.

Она хорошо прядётся, перерабатывается.

«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица -15

И в умелых руках превращается в замечательные изделия.
Наталья Кравчук, владелец вольфшпица:
Многие боятся заводить кеесхонда, потому что кажется, что очень много шерсти, и за ней очень сложно ухаживать. Это – неправда.

Достаточно вычёсывать пару раз в неделю.

Даже раза в неделю достаточно. Ну и шерсть, как любая шерсть собак, очень полезна. Мы из неё прядём нитки, вяжем замечательные носки, шарфики, варежки.

# общество # Собаки # Елена Туренкова

Другие новости рубрики

Все новости
Наталля Качанава наведала аптова-лагістычны цэнтр Белкаапсаюза
21 февраля 2018 16:51

Наталля Качанава наведала аптова-лагістычны цэнтр Белкаапсаюза

«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў
21 февраля 2018 16:45

«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў

У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага
21 февраля 2018 16:10

У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага