«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица

Немецкий вольфшпиц был выведен в ХVIII веке для охраны барж и лодок.
Иногда именно этим объясняется бесконечная любовь этих собак к купанию.
Немецкий вольфшпиц был выведен в ХVIII веке для охраны барж и лодок.
Иногда именно этим объясняется бесконечная любовь этих собак к купанию.
Сегодня охранять им ничего не приходится, зато они становятся отличными компаньонами для человека.
Елена Туренкова, заводчик собак породы вольфшпиц:
Они очень компанейские, они очень хорошо относятся к чужим людям. То есть, я могу идти и не бояться, что моя собака кого-то покусает или что-то не то случится.
Они не только прекрасно ладят с незнакомцами, но и обожают детей.
Эти собаки невероятно легко становятся частью семьи.
Оля Туренкова:
Они пушистые и красивые. Я играю с ними, глажу их, ещё люблю их, потому что они не царапают лицо.
Вольфшпицы, или, как их ещё называют – кеесхонды – активны, дружелюбны и легко обучаемы.
Они тонко чувствуют человека и без слов способны понять, чего от них хотят. Это – довольно дорогое удовольствие, и подходят они только тем, кто поистине влюблён в эту породу.
Елена Туренкова:
Сразу могу сказать, что порода абсолютно некоммерческая.
Как мне в своё время сказали, нашу породу выбирают ценители.
То есть, не просто человек, который хочет собачку, а человек, который хочет именно такую собачку.
Вольфшпицы приспосабливаются и везде чувствуют себя комфортно.
Это физически крепкие и здоровые собаки, которые часто доживают до 16-17 лет. Важно только их не перекармливать, чтобы собаки не набирали быстро лишний вес.
Пушистая, достаточно длинная, с густым и плотным подшёрстком, шерсть вольфшпицев нуждается в регулярном уходе. Самые находчивые хозяева знают, что шерсть этой собаки не только красивая, но ещё и очень ценная.
Она хорошо прядётся, перерабатывается.
И в умелых руках превращается в замечательные изделия.
Наталья Кравчук, владелец вольфшпица:
Многие боятся заводить кеесхонда, потому что кажется, что очень много шерсти, и за ней очень сложно ухаживать. Это – неправда.
Достаточно вычёсывать пару раз в неделю.
Даже раза в неделю достаточно. Ну и шерсть, как любая шерсть собак, очень полезна. Мы из неё прядём нитки, вяжем замечательные носки, шарфики, варежки.