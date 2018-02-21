«Породу выбирают ценители»: что нужно знать тем, кто хочет завести вольфшпица

Немецкий вольфшпиц был выведен в ХVIII веке для охраны барж и лодок. Иногда именно этим объясняется бесконечная любовь этих собак к купанию.

Сегодня охранять им ничего не приходится, зато они становятся отличными компаньонами для человека.



Елена Туренкова, заводчик собак породы вольфшпиц:

Они очень компанейские, они очень хорошо относятся к чужим людям. То есть, я могу идти и не бояться, что моя собака кого-то покусает или что-то не то случится.

Они не только прекрасно ладят с незнакомцами, но и обожают детей.

Эти собаки невероятно легко становятся частью семьи.

Оля Туренкова:

Они пушистые и красивые. Я играю с ними, глажу их, ещё люблю их, потому что они не царапают лицо.

Вольфшпицы, или, как их ещё называют – кеесхонды – активны, дружелюбны и легко обучаемы.

Они тонко чувствуют человека и без слов способны понять, чего от них хотят. Это – довольно дорогое удовольствие, и подходят они только тем, кто поистине влюблён в эту породу.

Елена Туренкова:

Сразу могу сказать, что порода абсолютно некоммерческая. Как мне в своё время сказали, нашу породу выбирают ценители.

То есть, не просто человек, который хочет собачку, а человек, который хочет именно такую собачку.



Вольфшпицы приспосабливаются и везде чувствуют себя комфортно.

Это физически крепкие и здоровые собаки, которые часто доживают до 16-17 лет. Важно только их не перекармливать, чтобы собаки не набирали быстро лишний вес.



Пушистая, достаточно длинная, с густым и плотным подшёрстком, шерсть вольфшпицев нуждается в регулярном уходе. Самые находчивые хозяева знают, что шерсть этой собаки не только красивая, но ещё и очень ценная.

Она хорошо прядётся, перерабатывается.

И в умелых руках превращается в замечательные изделия.

Наталья Кравчук, владелец вольфшпица:

Многие боятся заводить кеесхонда, потому что кажется, что очень много шерсти, и за ней очень сложно ухаживать. Это – неправда.